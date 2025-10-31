Halloween, descubre cómo diferentes países celebran la noche más terrorífica del año: Rumanía, EEUU y México

Con la llegada de Halloween, el calendario turístico se transforma y las ciudades de todo el mundo despliegan su lado más oscuro y enigmático. Cada vez más viajeros buscan experiencias diferentes, sumergiéndose en historias de fantasmas, asesinatos, cementerios y secretos ocultos entre las piedras centenarias de urbes emblemáticas.

Las propuestas temáticas se multiplican cada octubre, convirtiendo esta celebración en una excusa perfecta para descubrir el lado más siniestro, legendario y fascinante de muchos destinos.

La última noche del mes de octubre se celebra de forma distinta en las diferentes partes del planeta. Desde los antiguos orígenes celtas del Samhain, festividad que marcaba el fin del verano y el inicio del invierno, hasta las modernas fiestas de disfraces y las calabazas iluminadas, Halloween combina historia, cultura y diversión. Es una fecha mágica que invita a explorar cómo distintas tradiciones del miedo se entrelazan con la identidad de cada país.

El Castillo de Bran es considerado el corazón del terror en Rumanía. Emplazado sobre un precipicio en la antigua frontera entre Transilvania y Valaquia. Es conocido popularmente como el Castillo de Drácula, uno de los escenarios más emblemáticos de Europa del Este. Este imponente edificio medieval, envuelto en nieblas y leyendas, se asocia con la figura histórica de Vlad el Empalador, príncipe de Valaquia e inspiración del célebre vampiro creado por Bram Stoker.

Castillo de Halloween. Imagen creada con IA

Cada 31 de octubre, el castillo se convierte en el epicentro de una de las fiestas de Halloween más famosas del mundo. Sus jardines y pasadizos se llenan de luces, antorchas, actores disfrazados y visitantes que buscan vivir una noche de auténtico terror.

Entre las estancias más visitadas destaca una sala dedicada a la leyenda de Vlad y otra donde se exhiben antiguos instrumentos de tortura. En el patio central, donde antaño se realizaban juicios por herejía, hoy se celebran espectáculos de música, proyecciones temáticas y una fiesta que combina historia, fantasía y adrenalina.

Visitar el Castillo de Bran durante Halloween es sumergirse en una atmósfera única: una mezcla de patrimonio gótico, mitología popular y turismo de misterio que deja una huella imborrable.

Salem es la ciudad de las brujas en Estados Unidos. Pocas ciudades en el mundo evocan tanto la idea de brujería como Salem, en el estado de Massachusetts. Famosa por los tristemente célebres Juicios de las Brujas de 1692, Salem conserva hasta hoy la memoria de aquellos oscuros meses en los que más de 200 personas fueron acusadas de practicar magia negra.

La primera condenada, Bridget Bishop, fue ejecutada en junio de ese año, y su historia se ha convertido en símbolo de la intolerancia y el miedo colectivo.

Sombrero de bruja. Imagen creada con IA

Durante todo el mes de octubre, Salem se transforma en un gran escenario temático. Las calles se llenan de desfiles, mercados góticos, rutas históricas y museos dedicados al ocultismo y la historia colonial. Las casas encantadas abren sus puertas y los visitantes pueden asistir a lecturas de tarot, espectáculos teatrales y recreaciones históricas de los juicios.

En Halloween, Salem respira misticismo y energía. No solo es una fiesta, sino una conmemoración de las víctimas del pasado y una celebración del legado cultural que dejó aquel episodio. La ciudad combina el respeto por la historia con el espíritu festivo moderno, convirtiéndose en un referente mundial del turismo esotérico.

En la Ciudad de México, Halloween convive con una de las tradiciones más hermosas del mundo: el Día de los Muertos. Durante los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, las calles se llenan de color, música, flores de cempasúchil, calaveras de azúcar y desfiles que mezclan lo festivo con lo espiritual.

A diferencia de la visión tétrica del miedo, la tradición mexicana celebra la vida y la memoria. En barrios como Coyoacán, Roma o Mixquic, las casas se decoran con altares dedicados a los difuntos, y los niños recorren las calles pidiendo dulces con disfraces que combinan la estética de Halloween con la iconografía del Día de Muertos.

Uno de los eventos más esperados es el Desfile de las Catrinas, inspirado en la figura creada por José Guadalupe Posada. Miles de personas, maquilladas como esqueletos elegantes, recorren el Paseo de la Reforma entre música, luces y alegría. Esta fusión de tradiciones convierte a la Ciudad de México en un destino excepcional para vivir un Halloween con identidad propia.

Nueva Orleans es considerada la capital del vudú y del misterio. Pocas ciudades del mundo tienen una relación tan íntima con el misterio como Nueva Orleans, en Luisiana. Con sus mansiones coloniales, cementerios sobre el suelo, callejones sombríos y una historia marcada por el vudú, la ciudad parece hecha para celebrar Halloween.

Durante octubre, el French Quarter se transforma en un escenario gótico: los balcones de hierro se llenan de telarañas, las farolas proyectan sombras inquietantes y el aire húmedo del Mississippi añade un toque sobrenatural. Los visitantes pueden recorrer los cementerios más famosos, como el de St. Louis, donde se encuentra la tumba de Marie Laveau, la legendaria reina del vudú.

Las historias de piratas, espectros y magia ancestral se entrelazan con la música jazz que inunda las calles. Aquí, Halloween es más que una fiesta: es un homenaje a la rica mezcla cultural que define a Nueva Orleans. Entre desfiles, conciertos y rituales simbólicos, la ciudad ofrece una experiencia que combina misterio, historia y alegría.

Halloween ha dejado de ser una tradición exclusiva del mundo anglosajón para convertirse en una celebración global del misterio y la imaginación.

Desde los castillos medievales de Transilvania hasta los altares floridos de México, pasando por las brujas de Salem y los espíritus del vudú de Nueva Orleans, cada cultura imprime su sello particular en esta noche mágica. Lo que une a todas es el deseo humano de acercarse al miedo con curiosidad y celebrar la vida incluso en su lado más oscuro.

