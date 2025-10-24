Puducherry, un fascinante destino ubicado en la costa suroeste de la India: templos, iglesias y espiritualidad

Puducherry, conocida anteriormente como Pondicherry, es un fascinante destino situado en la costa sureste de la India, a orillas de la Bahía de Bengala.

Este antiguo enclave colonial francés ofrece una combinación única de influencias culturales, arquitectura europea, playas serenas y una gastronomía inolvidable. Es un lugar ideal para quienes buscan una experiencia auténtica, enriquecedora y profundamente diferente.

Este territorio fue durante siglos un importante puerto francés en la India, y su legado colonial sigue vivo en sus calles. Las avenidas del casco antiguo están llenas de casas de estilo europeo, con fachadas coloridas, balcones de hierro forjado y un ambiente apacible. El idioma francés, junto con el tamil y el malayalam, sigue siendo oficial y utilizado por buena parte de la población.

Uno de los principales puntos de interés es el Ashram de Aurobindo, un espacio de recogimiento y espiritualidad que atrae a visitantes de todo el mundo, interesados en las enseñanzas del filósofo y yogui Sri Aurobindo.

A pocos pasos se encuentran elegantes construcciones coloniales del siglo XVII y XVIII, amplios jardines y paseos marítimos que conservan todo el sabor del pasado francés de la ciudad.

Mujeres de Puducherry, en la India. Cedida

Puducherry también es hogar de algunos de los templos más antiguos del sur de la India. El Arulmigu Manakula Vinayagar Devasthanam, con más de 800 años de historia, está dedicado al dios Ganesha y es muy frecuentado tanto por devotos como por turistas.

Su nombre deriva de las palabras tamiles 'Manal' (arena) y 'Kulam' (estanque), haciendo referencia a su proximidad al mar. Durante todo el año se celebran festivales religiosos, siendo el Brahmotsavam, de 24 días de duración, el más importante.

En el plano cristiano, destacan dos joyas arquitectónicas. Por un lado, la Iglesia de la Inmaculada Concepción, de más de 300 años, es la sede principal de la Arquidiócesis Católica Romana de Pondicherry y Cuddalore. Su fachada blanca y azul con detalles dorados, mezcla de estilos herreriano, francés y portugués, la convierte en una visita imprescindible.

Por otro lado, la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, situada en el bulevar sur, es un ejemplo impresionante de arquitectura gótica y una de las construcciones religiosas más conocidas de la ciudad.

El barrio francés, también conocido como Ciudad Blanca, conserva todo el encanto colonial. Sus calles adoquinadas, casas amarillas cubiertas de buganvillas, farolas victorianas y nombres franceses como Rue Dumas, Rue Suffren o Rue Romain Rolland, transportan al visitante a otro tiempo. Esta parte de la ciudad mantiene viva la memoria de su pasado europeo con una armonía perfecta entre tradición e historia.

Centro histórico de Pondicherry. Cedida



Pondicherry también es un destino privilegiado para los amantes del mar. La playa Promenade, también conocida como Rock Beach, es el tramo marítimo más popular de la ciudad, con un paseo de 1,5 km que va desde el Monumento a los Caídos hasta el Parque Dupleix.

Más allá del centro urbano, la playa Serenity destaca por su tranquilidad, sus arenas doradas y un fotogénico puente de piedra que se adentra en el mar. Cerca de allí se encuentra también la playa de Paradise, un lugar ideal para desconectar del bullicio y conectar con la naturaleza.

Puducherry, con su mezcla de espiritualidad, historia, colorido, mar y legado colonial, sigue siendo uno de los destinos más singulares del sur de Asia. Una ciudad donde la India se encuentra con Francia en un ambiente apacible y cautivador.

