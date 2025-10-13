En la provincia de Gauteng, en Sudáfrica: las ciudades de Pretoria y Johannesburgo, sedes de poder político y económico

Gauteng significa en lengua tswana “país del oro”, en referencia a la industria de este metal precioso que se desarrolló tras el gran descubrimiento de 1886 en Johannesburgo.

Aunque es la provincia más pequeña de Sudáfrica, también es la más rica y la segunda más poblada. En su territorio se concentra una gran área urbana donde Pretoria y Johannesburgo se erigen como sedes del poder político y económico, respectivamente.

Pretoria fue fundada en el siglo XIX por los bóeres. Conserva en sus monumentos la memoria de la época colonial holandesa y de las luchas por la independencia sudafricana.

Uno de sus lugares más emblemáticos es Church Square, la plaza central donde se alza la estatua de Paul Kruger, líder bóer y figura clave de finales del XIX. A su alrededor se encuentran edificios históricos como el Tribunal de Justicia, donde fue juzgado Nelson Mandela, y el Raadsaal, antiguo parlamento de la república de Transvaal.

La arquitectura de la ciudad combina el legado colonial con toques art déco y estilo sudafricano. Destacan los Union Buildings, sede del gobierno, situados en la colina de Meintjieskop y presididos por una imponente estatua de nueve metros de Nelson Mandela.

Union Buildings, en Pretoria. Cedida

Fue allí donde, en 1994, Mandela juró como el primer presidente negro del país. Además de sus edificios monumentales, sus jardines, anfiteatro y el Garden of Remembrance son espacios de gran belleza.

Otro icono es el Monumento a los Voortrekker, que honra a los pioneros bóeres y alberga el friso más grande del mundo, narrando la epopeya de estos colonos. También destacan la Melrose House, donde se firmó la paz de la guerra anglo-bóer en 1902; el Banco de la Reserva; el estadio Loftus Versfeld y el Teatro Estatal.

Pretoria es, además, una ciudad cultural con museos notables. Destaca el Museo Nacional de Historia Cultural de Ditsong, con colecciones que van desde arte rupestre hasta artesanías contemporáneas.

Otros de gran relevancia son el Museo de Mapungubwe, que exhibe objetos de oro, marfil y cerámica. Y el Museo de Historia Natural, con colecciones zoológicas y la exposición permanente "El origen de la vida".

Ciudad de Pretoria. Cedida

Johannesburgo, capital de Gauteng, nació como asentamiento minero en el siglo XIX y hoy es el principal centro industrial y financiero del país.

En Soweto, su barrio más famoso, vivieron Nelson Mandela y Desmond Tutu. La antigua casa de Mandela es hoy museo, y otros espacios como el Museo del Apartheid o Constitution Hill relatan la dura historia de la segregación.

Plaza Nelson Mandela. Cedida

La ciudad ha evolucionado en un vibrante crisol cultural. Barrios como Maboneng concentran arte, gastronomía y vida urbana, mientras que en sus suburbios se respira aún la fuerza de las luchas históricas.

Destaca el museo Johannesburg Art Gallery, con obras sudafricanas y europeas. También el Museo África, dedicado a la historia de la ciudad y con una rica colección de arte rupestre. Y el Market Theatre, símbolo de la resistencia cultural durante el apartheid, hoy epicentro de la escena teatral contemporánea.

A solo 25 km de Johannesburgo se encuentra uno de los lugares más fascinantes del mundo. La Cuna de la Humanidad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En las cuevas de Sterkfontein se hallaron fósiles únicos, como el primer adulto de Australopithecus africanus y el esqueleto más completo de un australopitecino temprano. Un lugar esencial para comprender los orígenes de la humanidad.

Más información en viajes.fjr@gmail.com