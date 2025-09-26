Pattaya, apodada 'la ciudad que nunca duerme': ubicada en la costa este del golfo de Tailandia es uno de los destinos turísticos

Tailandia, famosa por su gran patrimonio y su amable hospitalidad, es un auténtico paraíso que conserva su identidad cultural a pesar de haberse convertido en uno de los principales destinos turísticos de Asia.

Desde los pueblos de montaña del norte hasta algunas de las playas más bellas del mundo en el sur, desde la vibrante vida urbana hasta las ciudades históricas y los mercados nocturnos, este país lo tiene todo.

Templos milenarios, resorts de lujo frente al mar y una riqueza cultural incomparable hacen de Tailandia un lugar soñado para cualquier viajero.

En este contexto, Pattaya, apodada la “Ciudad que nunca duerme”, destaca entre los destinos más atractivos del país. Con playas de arena blanca, aguas cristalinas y una animada vida nocturna, esta ciudad costera atrae a visitantes de todo el mundo.

Su entorno natural marino e insular, junto con su clima templado, la convirtieron en un destino turístico ideal desde sus inicios. Hoy, Pattaya es una de las ciudades turísticas más importantes de Tailandia y del sudeste asiático.

Pattaya, la ciudad que nunca duerme. Cedida

El Santuario de la Verdad es uno de los símbolos arquitectónicos más impresionantes, no sólo de Pattaya, sino de toda Tailandia. Esta majestuosa estructura, construida íntegramente en madera de más de 400 años de antigüedad, representa siete elementos cósmicos: el Cielo, la Tierra, el Padre, la Madre, la Luna, el Sol y las estrellas.

Lo más llamativo es que no se ha utilizado ningún clavo en su construcción; todo se ha ensamblado con técnicas tradicionales de carpintería tailandesa. Durante la visita, es obligatorio usar casco de seguridad, ya que el tallado y mantenimiento continúan a diario, convirtiendo el recorrido en una experiencia única y viva.

A tan sólo 7 kilómetros de la costa de Pattaya, se encuentra la Isla del Coral (Koh Larn), un verdadero paraíso tropical con playas de fina arena blanca y aguas transparentes. Este destino es ideal para practicar deportes acuáticos como esnórquel, buceo o motos acuáticas.

Una de las experiencias más fascinantes es el paseo “caminar bajo el mar”, en el que, con un casco especial, podrás observar los coloridos arrecifes y los bancos de peces desde dentro del agua, sin necesidad de bucear.

Wat Phra Yai o El Templo del Gran Buda fue construido en 1940, cuando Pattaya aún era un humilde pueblo de pescadores. Está ubicado en la cima de la colina Pratumnak; desde allí, se puede disfrutar de vistas panorámicas impresionantes de las playas de Pattaya y Jomtien.

La majestuosa estatua dorada de Buda y el entorno sereno del templo crean una atmósfera de recogimiento espiritual, ideal para desconectar del bullicio de la ciudad.

El Jardín Tropical Nong Nooch es un extenso parque botánico. Es considerado el más grande del sudeste asiático, y alberga colecciones de orquídeas, cactus, suculentas, bonsáis y jardines de estilo topiario.

Además de su riqueza vegetal, ofrece espectáculos culturales, restaurantes, alojamientos y zonas de recreo para toda la familia. Las esculturas de dinosaurios, de gran realismo, fascinan tanto a niños como a adultos, convirtiéndolo en un destino ideal para una visita en familia.

El Jardín Tropical Nong Nooch, en Tailandia. Cedida

Con más de 5.800 metros cuadrados, el Museo Art in Paradise es el primer y más grande museo de arte tridimensional de Tailandia.

Ofrece una experiencia inmersiva gracias a sus efectos ópticos, realidad aumentada y murales que “cobran vida”. Se divide en seis áreas temáticas: Egipto, Tailandia, Corea, arte jemer, arte clásico y vida silvestre.

Aquí, los visitantes pueden interactuar con las obras y tomar fotografías sorprendentes, lo que lo convierte en un lugar muy popular entre turistas de todas las edades.

Más información en viajes.fjr@gmail.com