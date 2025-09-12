Un paraíso natural de verdes llanuras que nos cuentan las historias y leyendas de Escocia: Edimburgo y Glasgow

Escocia es el destino ideal para perder el sentido del tiempo y del lugar y sentirse uno con la naturaleza. Con sus increíbles paisajes, salvajes y evocadores.

El romance en Escocia se nutre de espacios interminables, pero también de atmósferas góticas y castillos en ruinas que sirven de contenedor a mil y una leyendas.

Los mitos y supersticiones transmitidos a lo largo de los siglos, como el del monstruo del Lago Ness, han alimentado la fascinación de sus tierras más remotas y han creado un aura de misterio que atrae a los visitantes con la fuerza de un imán.

Es tierra de escritores y caudillos, donde no habrá fantasmas aterradores, sino un pueblo jovial con un agudo sentido del humor. Los escoceses son un pueblo al que le gusta leer y beber un buen whisky.

El Castillo de Inveraray, en Escocia. Cedida

Edimburgo es una de las capitales más bellas de Europa. Perfecta para una escapada de fin de semana o como primera parada en unas vacaciones más largas en Escocia.

Permanece en el corazón de los visitantes por su atmósfera íntima y acogedora, sus visiones románticas, sus sugerencias literarias, sus animados pubs y las interminables historias y leyendas que encierran sus calles medievales.

Descubre la ciudad desde lo alto de su magnífico castillo, orgullosamente encaramado en la cima de la colina. Pasea por la Milla Real hasta el elegante palacio real de Holyrood, y luego desciende al Edimburgo subterráneo en un emocionante viaje que te lleva por la impresionante red de túneles que se extienden bajo el centro de la ciudad.

El Castillo de Edimburgo alberga importantes piezas históricas, como los Honores de Escocia, que son las joyas de la corona más antiguas del Reino Unido, y la Piedra del Destino, un antiguo símbolo de la monarquía escocesa.

Explora los vastos terrenos del castillo, realiza una visita guiada con un mayordomo del castillo o escucha la audio guía, que está disponible en ocho idiomas.

Arthur's Seat, ubicado dentro de Holyrood Park. Este antiguo volcán se encuentra a 251 metros sobre el nivel del mar y ofrece vistas de 360 grados de Edimburgo y los Lothian.

Puedes ver los restos medievales de la Capilla de San Antonio o alimentar a los patos y cisnes en Duddingston Loch. Hay una variedad de caminos y senderos para seguir, adecuados para todos, incluido el sendero a St Margaret's Loch.

El emblemático edificio de Johnnie Walker Princes Street se distribuye en ocho pisos y es el punto de acceso más nuevo de la capital, perfecto tanto para los amantes del whisky como para los novatos.

Edimburgo es, además, una experiencia gastronómica completa donde destacan sus bares y un área de venta de whisky en la que se recomienda reservar tu experiencia de whisky personalizada y explorar los sabores de Escocia.

Edimburgo, ciudad de Escocia. Cedida

La ciudad de Glasgow se encuentra a orillas del río Clyde, en la zona centro-oeste de Escocia. Su arquitectura es verdaderamente espectacular, y sus museos y arte contemporáneo fascinantes.

La vida nocturna de Glasgow es muy animada, y cuenta con algunos de los mejores locales de música del Reino Unido. Es una de las ciudades más apasionantes que visitar.

La Burrell Collection es una de las mayores colecciones de arte jamás reunidas por una sola persona, con más de 9.000 objetos que abarcan 6.000 años de historia.

La galardonada colección se encuentra en el corazón del Pollok Country Park e incluye obras de artistas como Rodin, Degas y Cézanne. Pasa el día dejándote inspirar por la variedad de colecciones expuestas, desde artefactos de la Baja Edad Media hasta arte islámico.

El Jardín Botánico de Glasgow, un frondoso parque de 20 hectáreas en el corazón del West End.

El Palacio de Kibble, un magnífico invernadero victoriano con marcos de hierro forjado repleto de exóticos helechos arbóreos.

También se puede adentrar en los otros 11 cálidos invernaderos para contemplar inusuales orquídeas y una colección de begonias. También se puede seguir el sendero hasta llegar al paseo del río Clyde.

Se trata de una pintoresca ruta que atraviesa la ciudad en dirección al Parque Kelvingrove y a la galería de arte y el museo.

Glasgow, ciudad de Escocia. Cedida

La Galería de Arte y Museo de Kelvingrove alberga una increíble colección de 8.000 obras, desde un Spitfire de la Segunda Guerra Mundial hasta el fascinante Cristo de San Juan de la Cruz de Salvador Dalí.

Descubre esqueletos de dinosaurios, armaduras medievales e impresionantes obras de los antiguos maestros holandeses, los impresionistas franceses y los coloristas escoceses. También destaca Sir Roger el Elefante, una taxidermia de 3 metros y medio de altura y una de las exposiciones más populares de Kelvingrove.