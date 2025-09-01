Islas paradisíacas de Tailandia: con impresionantes paisajes naturales y playas idílicas de arena blanca

Tailandia alberga algunas de las islas más hermosas del mundo, con playas idílicas, acantilados de piedra caliza y aguas turquesa que parecen sacadas de una postal. Desde enclaves tranquilos y menos explorados hasta destinos famosos por el buceo y la vida nocturna, estas islas ofrecen una experiencia inolvidable a cualquier tipo de viajero.

Koh Lanta es una isla de 25 kilómetros de largo situada en la costa del mar de Andamán, a unos 70 km al sur de Phuket y Krabi. Conocida por sus largas playas, su atmósfera relajada y su belleza natural tanto en tierra como bajo el agua, es un paraíso para los amantes del mar y del submarinismo.

Técnicamente, Koh Lanta es un archipiélago compuesto por 52 islas, siendo las principales Koh Lanta Noi y Koh Lanta Yai. La mayoría de las personas que se refieren a Koh Lanta están hablando de Koh Lanta Yai, donde se concentran las playas más bonitas y las principales atracciones turísticas.

Aunque ha experimentado un notable desarrollo en la última década con la construcción de algunos de los mejores resorts de playa del país, la gran extensión de su costa oeste garantiza espacio suficiente para disfrutar de unas vacaciones tranquilas.

Las islas Phi Phi, ubicadas también en el mar de Andamán, son internacionalmente conocidas por su belleza cinematográfica. Su fama se disparó tras aparecer en la película 'The Beach', protagonizada por Leonardo DiCaprio, que se rodó en la icónica Maya Bay.

Las islas Phi Phi. Cedida

Esta bahía es la personificación del paraíso: aguas cristalinas color aguamarina, rodeadas de acantilados de piedra caliza y una playa curva de arena blanca.

Las islas Phi Phi son también ideales para el snorkel y el buceo. Las aguas que las rodean están repletas de vida marina exótica, incluidos tiburones leopardo inofensivos, y las excursiones de un día rivalizan en popularidad con el simple placer de relajarse en la playa.

También conocida como la “Isla Mosquito”, Koh Yung es uno de los mejores lugares para practicar snorkel y buceo cerca de Phi Phi. Sus aguas cristalinas y sus arrecifes de coral ofrecen un entorno vibrante y saludable donde, con algo de suerte, es posible encontrarse con tortugas marinas y tiburones.

La diminuta Koh Tao, o “Isla de la Tortuga”, es uno de los mejores destinos de buceo de Tailandia y del mundo. Solo Cairns, en Australia, emite más certificaciones PADI al año. Situada 45 km al norte de Koh Phangan, esta pequeña isla cautiva tanto a buceadores como a quienes simplemente buscan belleza natural y un ambiente relajado.

Sus aguas poco profundas y cristalinas albergan abundante vida marina y coralina. Además, Koh Tao es un importante centro de cría y conservación de tortugas carey y verdes, y promueve activamente el buceo ecológico, incluyendo la reintroducción de especies al ecosistema local.

Persona practicando buceo ecológico. Cedida

Para los no buceadores, la isla también ofrece experiencias inolvidables: recorrerla en un 'long-tail boat' para descubrir calas escondidas, hacer excursiones a miradores panorámicos, practicar yoga o simplemente relajarse en una hamaca disfrutando de las vistas de la cercana Koh Nang Yuan, una joya natural en sí misma.

Conocida como “La Perla del Golfo de Tailandia”, Koh Samui es un destino tropical que hipnotiza a los viajeros con su combinación de playas paradisíacas, naturaleza exuberante y cultura local. Es la segunda isla más popular del país, solo por detrás de Phuket, y la más importante del golfo por su fácil acceso y gran variedad de actividades.

Koh Samui se encuentra a unos 700 km al sur de Bangkok y a 80 km de la costa tailandesa. Es la tercera isla más grande del país y la mayor del archipiélago que incluye más de 80 islas, entre ellas las del Parque Nacional Marino Ang Thong, un paraíso natural para el kayak y las excursiones de un día.