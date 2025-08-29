Constantina, la ciudad de los puentes colgantes y la herencia romana en Argelia: un lugar que es historia viva por su cultura

Constantina, situada en las montañas del noreste de Argelia, es una de las ciudades más antiguas y cautivadoras del país. Conocida como la ciudad de los puentes colgantes, combina una geografía impresionante con una historia milenaria y una riqueza cultural inigualable. Su nombre honra al emperador romano Constantino el Grande, y su pasado se remonta a la antigua capital númida de Cirta, lo que la convierte en un verdadero crisol de civilizaciones.

Ubicada en una región montañosa y rodeada por desfiladeros espectaculares, Constantina es también la tercera ciudad más grande del país. Su atmósfera vibrante, marcada por influencias árabes, bereberes y francesas, la convierte en un destino fascinante para quienes buscan sumergirse en la cultura del norte de África.

La historia de Constantina se percibe en cada rincón. Sus puentes colgantes no solo son una solución de ingeniería para atravesar el cañón del río Rhummel, sino también símbolos de identidad. El más emblemático es el Puente Sidi M’Cid, inaugurado en 1912, que, con sus 164 metros de longitud y 175 metros de altura, fue, durante una década, el puente más alto del mundo. Su silueta suspendida sobre el desfiladero es una imagen icónica de la ciudad.

Bajo él, los Puentes des Chutes esconden una joya natural: una majestuosa cascada que embellece aún más este enclave. La combinación del entorno rocoso, la vegetación y el agua ofrece un paisaje verdaderamente único.

La Mezquita del Emir Abdelkader es uno de los mayores referentes espirituales y arquitectónicos de la ciudad, un impresionante templo islámico que destaca tanto por su escala como por la finura de sus detalles. Sus intrincadas decoraciones, la calidad de su artesanía y su cúpula dominante la convierten en un lugar de profunda espiritualidad y orgullo para la ciudad.

El Palacio Ahmed Bey, con sus patios, fuentes y rica ornamentación, es otra joya histórica. Fue la residencia del último rey de Constantina, pero su uso original fue efímero: apenas dos años después de su construcción, pasó a manos del ejército colonial francés, que lo utilizó como cuartel general. Este hecho marcó un giro decisivo en la historia del edificio, aunque su esplendor aún puede apreciarse hoy.

A pocos kilómetros al norte de Constantina se encuentran las Ruinas de Tiddis, una antigua ciudad romana asentada sobre una base bereber. El sitio arqueológico ofrece restos de murallas, calles empedradas, cisternas y templos, y constituye uno de los testimonios más valiosos del pasado romano de la región. Su ubicación en la ladera de una montaña proporciona, además, vistas espectaculares del entorno.

Para comprender mejor la historia de Constantina y su región, el Musée Cirta es una visita imprescindible. Este museo cuenta con dos plantas y un jardín, y está dividido en tres secciones. La colección de arqueología incluye esculturas, mosaicos y objetos que abarcan desde la prehistoria hasta la época romana y más allá. Es un recorrido que permite al visitante apreciar la continuidad cultural de la ciudad a lo largo de los siglos.

Más allá de sus monumentos, Constantina vibra en sus mercados, calles empedradas y plazas. Es una ciudad que logra equilibrar tradición y modernidad, donde la vida cotidiana de sus habitantes se desarrolla entre vestigios de antiguas civilizaciones y estructuras coloniales. Cada rincón ofrece un descubrimiento: desde una mezquita centenaria hasta una pastelería con recetas tradicionales.

Constantina es historia viva. Un lugar donde las culturas se entrelazan y el tiempo parece haberse detenido en algunos rincones. Sus puentes, mezquitas, ruinas y palacios no solo son testigos del pasado, sino también parte del alma de una ciudad que invita a ser recorrida con ojos curiosos y mente abierta.