Cerros y playas en las ciudades más populares de la costa de Chile: Valparaíso y Viña del Mar, destinos únicos e inolvidables

Valparaíso es una ciudad ubicada a 120 kilómetros al oeste de Santiago. Es el principal puerto del país, capital de la Quinta Región y sede del poder legislativo. Se caracteriza por sus cerros densamente poblados y sus antiguos ascensores. Los lugares más destacados son: el Congreso Nacional, el Muelle Prat, el Ascensor Artillería, la Plaza Sotomayor, el Paseo 21 de mayo, el Museo “La Sebastiana”, la casa de Pablo Neruda, y el Museo Naval Arturo Prat.

Esta ciudad puerto invita a perderse entre sus coloridos cerros, paseos llenos de historia, vibrantes bares y rincones sorprendentes. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto con sus 95 monumentos nacionales y sus 42 cerros que rodean la bahía, hacen de Valparaíso un destino único e inolvidable.

Es considerada la capital chilena del grafiti, un museo al aire libre donde artistas nacionales e internacionales han plasmado sus creaciones formando parte de la ruta del Street Art. Se destacan famosas escaleras como la “Fischer” y una tradicional frase plasmada sobre una de ellas "We are not hippies, we are happy”. Para conocer sus cerros más emblemáticos, en el ascensor El Peral, desde la Plaza de Justicia se accederá al Paseo Yugoslavo en Cerro Alegre, que conecta con Cerro Concepción.

Valparaíso, la ciudad puerto. Cedida

En el Cerro Alegre, los coloridos jardines que adornan las casas de la burguesía son lo que ha dado nombre al lugar, que actualmente es uno de los principales atractivos turísticos de Valparaíso. Subir al Cerro Alegre es conectar el pasado con el presente, la época en que los empresarios europeos construían sus casonas en la zona alta de Valparaíso se mezcla con el arte urbano moderno. Actualmente el cerro sigue haciéndole honor a su nombre, pero ya no solamente por los jardines, sino por el colorido de sus calles, plagadas de murales y escaleras decoradas.

El Palacio Baburizza, originalmente construido para la familia italiana Zanelli, tomó el nombre de su segundo propietario: el empresario croata Pascual Baburizza. En esta lujosa mansión de 1916 funciona el Museo de Bellas, conocida como la “ciudad jardín”.

Viña del Mar encanta con sus panoramas día y noche durante todo el año. Es un destino para disfrutar de sus playas, de su exquisita gastronomía basada en frutos del mar y pescados, y, por supuesto, deleitar los oídos con artistas nacionales y mundiales en el Festival Internacional de la Canción, el más importante de América Latina, durante el mes de febrero.

En esta ciudad existen variados museos, como el Museo al Aire Libre de Artes Visuales, el Teatro Municipal de Viña del Mar, o el Museo Fonk, con colecciones de pueblos originarios como rapanui, mapuches, atacameños y diaguitas, además de un área con muestras de animales e insectos chilenos; entre otros. El Palacio Presidencial de Cerro Castillo es otra de sus atracciones, y corresponde a la residencia de descanso de los Presidentes de la República. Es considerado Monumento Histórico Nacional.

Viña del Mar. Cedida

Viña del Mar es mucho más que mar y playas. La ciudad está llena de castillos y palacios, construidos a inicios del siglo XX, varios de ellos transformados en museos y centros culturales. El Palacio Vergara es el museo de bellas artes; el Carrasco, el centro cultural de la municipalidad, y en el Castillo Wülff está la oficina de patrimonio. A su vez, palacios como el Rioja están abiertos al público para que conozca sus arquitecturas, diseños e inmobiliarios.

El centro comercial de Viña se encuentra en torno a la plaza José Francisco Vergara y la famosa calle Valparaíso, mientras que su hermoso y extenso borde costero de más de 4 kilómetros desde Caleta Abarca al sector Ochoa, el cual se puede recorrer caminando.

Escultura en la Ciudad de Valparaíso. Cedida

Por la avenida se pueden observar edificios de gran belleza arquitectónica, como el Club Árabe y el Castillo Wülff, en un estilo típico del medioevo, con su torre almenada y torreón circular. Una vez que se cruza el estero Marga-Marga se llega a la tradicional Avenida Perú, que ofrece excelentes miradores con vistas a toda la costa, además de cafés y restaurantes. Continuando hacia el norte, están las famosas playas Acapulco y Sol, cercanas al antiguo muelle Vergara, inaugurado en 1938 y que cumplió faenas de carga de carbón y luego como embarcadero de azúcar, hoy remodelado para uso turístico.

También el parque costero y la playa del deporte tienen varias alternativas para la entretención familiar, y está habilitada con canchas de fútbol, voleibol, tenis, además de rampas para skateboard. Luego se encuentra el Paseo San Martín, con una feria artesanal y juegos infantiles, para posteriormente entrar a la playa de Reñaca, la más popular de la zona, con variadas actividades en verano.