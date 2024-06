Nueve festivales para disfrutar de la música en la Región de Murcia este verano

La Región de Murcia es una de las zonas más populares de nuestra península. La Comunidad atrae el interés de millones de turistas durante todo el año, y es que sus dos mares, su gastronomía, su cultura y su buen clima hacen de ella un lugar digno de visitar, sobre todo cuando se va acercando el buen tiempo.

De todas las actividades que podemos encontrar durante el verano en la Región de Murcia, los festivales se han convertido en uno de los planes con mayor protagonismo en estas fechas. Para todos los gustos y a lo largo de todo el verano, los visitantes podrán cantar, saltar, bailar y disfrutar gracias a los ‘Festivales Región de Murcia. Más Música’.

En la Región de Murcia encontraremos nueve festivales de estilos que van desde el rock hasta el flamenco, pasando por la música electrónica, y en los que actúan artistas nacionales e internacionales. Entre ellos encontramos, por ejemplo, a Estopa, Maná o Tom Jones, entre otros. Tan solo hay que consultar las fechas y conseguir la entrada para disfrutar del verano acompañados de la mejor música.

Qué festivales podemos encontrar en la Región de Murcia

Puro rock y heavy metal en ‘Rock Imperium’

En Cartagena encontramos el festival que recibe a bandas de rock icónicas, el Rock Imperium. Este año se celebra del 19 al 22 de junio y, durante estos cuatro días, podemos escuchar a los míticos Judas Priest y otros grandes artistas, como los norteamericanos Extreme, el virtuoso Yngwie Malmsteen o los legendarios Uriah Heep y Glenn Hughes.

‘Animal Sound’ para bailar al ritmo de la música electrónica

Para los amantes del estilo urbano encontramos Animal Sound que, desde el 2014, se convierte en una de las localizaciones favoritas para los amantes de la música electrónica y urbana. Este año tendrá lugar los días 21 y 22 de junio en el recinto ferial de La Fica, en Murcia. Con una puesta en escena impresionante y un sonido envolvente, este festival es una cita obligada para los seguidores de los ritmos electrónicos.

‘Fortaleza Sound’, donde vibrar con el indie

Los días 28, 29 y 30 de junio de 2024 se celebrará en Lorca (Murcia) el festival ‘Fortaleza Sound’. Aunque el escenario se encontrará ubicado en el Huerto de la Rueda, por la ciudad habrá otros escenarios que se transformarán en epicentro de música. Bajo su lema “Siente, vibra y vive”, artistas del género indie, como Vetusta Morla, León Benavente y los recientemente confirmados Lori Meyers y Rayden, serán algunos de los grandes protagonistas de este festival en la Ciudad del Sol.

Medio año de música en ‘Murcia ON’

Poder disfrutar de seis meses llenos de espectáculos suena muy bien. Esto es una realidad posible en la Región de Murcia gracias Murcia ON, un festival se celebrará hasta principios de octubre y que invita a todo el mundo a disfrutar de un ciclo de conciertos de artistas nacionales e internacionales como Estopa, Rozalén, Maná, Luis Miguel, Take That o Tom Jones, entre otros.

Las Noches del Malecón, disfrute durante todo el año

En 2019 nace en Murcia un ciclo de conciertos conocido como Las Noches del Malecón que iluminan la ciudad durante todo el año. En este festival podremos encontrar a artistas nacionales e internacionales de todos los géneros y etiquetas. Además, en cada edición se ha contado también con algunos de los humoristas más relevantes del momento.

Conciertos acústicos en ‘Las noches del Camino’

En un entorno especial como la Basílica de la Vera Cruz se celebrará del 28 de junio al 20 de julio ‘Las Noches del Camino’. En este festival el público podrá disfrutar del aclamado grupo cartagenero Arde Bogotá y actuaciones de Luz Casal y Loquillo. Para quienes quieran disfrutar de conciertos acústicos entre los campos de lavanda de Moratalla, se recomienda también visitar otro evento conocido como los ‘Atardeceres del Camino’ a finales de junio, donde se podrán disfrutar las actuaciones de La Habitación Roja y Yarea.

El ‘Festival Internacional de Jazz’ de San Javier, de Interés Turístico Nacional

Una cita ineludible para los amantes del jazz es el ‘Festival Internacional de Jazz’ en San Javier, que en 2018 obtuvo la declaración de Interés Turístico Nacional. Por este municipio de la Región de Murcia han pasado ya muchas grandes figuras de este estilo musical y, este año, que se celebre la 26ª edición entre el 28 de junio y el 17 de julio, se harán espectáculos dedicados a la memoria artistas como Joao Donato, Leny Andrade, Carol Sloane, Dean Brown, David Crosby, Ahmad Jamal y Tony Bennett.

La Mar de Músicas

‘Mar de Músicas', una explosión de arte, cultura y espectáculo.

Durante el mes de julio se celebrará también en la ciudad portuaria de Cartagena el festival ‘Mar de Músicas’. Entre el 19 y el 27 de julio tendrá lugar este evento icónico llamado ‘Especial Islas Mediterráneo’, donde los protagonistas serán artistas de islas como Sicilia, Cerdeña, Creta, Malta o Mallorca y durante el cual se organizarán actividades en torno al arte, el cine y la literatura.

‘Festival del Cante de las Minas’ para disfrutar del arte flamenco

Desde 1961, cada mes de agosto se celebra el ‘Festival del Cante de las Minas’. Durante esta época del año se dan cita los artistas del cante, del toque y del baile flamenco, además de otras jóvenes promesas o artistas emergentes. Así, del 31 de julio al 10 de agosto se podrá disfrutar de actuaciones como las Estampas Flamencas del Ballet Nacional de España, diferentes artistas, como Miguel Poveda y Pitingo, y concursos de cante, guitarra, baile e instrumentistas flamencos.

Cante de las Minas de La Unión

Así, con estos nueve festivales, quienes visiten la Región de Murcia este verano podrán saltar, cantar y pasarlo en grande, además de disfrutar de una deliciosa gastronomía, ciudades culturales, naturaleza y dos mares que caracterizan la zona: el Mar Menor y el Mar Mediterráneo.