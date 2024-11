La iniciativa de Paloma Martín y su app para compartir coche: sin costes para quienes han perdido su vehículo en Valencia

Cada día que pasa, el número de coches afectados por la DANA aumenta. Más de 100.000 vehículos han quedado inoperativos por culpa de la riada en la provincia de Valencia, lo que supone un coste material para sus usuarios, pero también un coste operativo. Son muchos los que ahora no pueden si quiera desplazarse para ir a trabajar por culpa de la riada, ya que además del vehículo personal, tampoco funciona el transporte público.

Para solventar esto, la empresa Hoop Carpool, líder de coches compartidos en España, ha lanzado una comunidad gratuita en su aplicación móvil para que todos los ciudadanos afectados por la Dana en Valencia puedan compartir sus trayectos en coche. Ya se han registrado más de 2.000 personas buscando trayectos.

Paloma Martín Benito, CEO de Hoop Carpool afirma que “vienen meses muy oscuros para empresas que están contemplando inertes porque sus empleados no tienen forma de ir a trabajar. Tenemos la tecnología y la solidaridad de la gente para que las personas que no han perdido su vehículo puedan compartir sus viajes con los demás. La gente en las zonas afectadas no puede perder más cosas, o será un caos económico y de desempleo y por consiguiente, de salud mental”.

Hoop Carpool trabaja de la mano de la Generalitat, FEPEVAL (Federació de Parcs Empresarials de la Comunitat Valenciana) y polígonos industriales como Ribarroja del Turia, Paterna o Asocreva.

Para unirte a esta iniciativa o para obtener más información se puede acceder y descargar la app de Hoop Carpool. Es fácil, solo hay que regístraste con un número de teléfono, introducir el código institucional “AyudaDANA” y publicar los trayectos que necesites como pasajero para encontrar conductores.

Lanzan una aplicación para compartir coche en Valencia sin costes para las personas que han perdido su vehículo

Además, a través de una nota de prensa han explica cómo compartir coche en Valencia. "Si eres conductor: Descarga en tu play store la app de Hoop Carpool, regístrate y únete a la comunidad con el código #AyudaDANA. Comparte tus trayectos y ofrece espacio a quienes lo necesiten. Por otra parte, si necesitas transporte: descarga la app, introduce el código “AyudaDANA” y publica el trayecto que deseas realizar. La plataforma te conectará con conductores dispuestos a ayudar", explican.

Otras iniciativas solidarias

La iniciativa de Paloma Martín y su equipo se suma a muchas otras que se han podido ver en Valencia desde que se produjeran los devastadores efectos de la DANA. Desde los alcaldes de los propios municipios, hasta futbolistas, influencers o personas desconocidas que aportan su granito de arena en múltiples disciplinas.

Por ejemplo, un centenar de especialistas en salud mental combaten los traumas psicológicos causados por la DANA. Son profesionales en psiquiatría, psicología, enfermería y trabajadores sociales que atienden a aquellos vecinos que lo necesitan. Pertenecen a los servicios de salud mental de los hospitales General de Valencia, La Fe, Doctor Peset, Alzira y Manises.

También sirve de muestra la app de René Molina. Este estudiante de 18 años ha ideado una aplicación móvil que geolocaliza coches afectados por la DANA. Llevan más de 1.600 vehículos.

La aplicación TuCocheDana, desarrollada por el estudiante junto a Juanfran Soler, su profesor de Bachillerato, pone en el mapa el lugar donde ha aparecido el coche. "Te coge la localización directamente desde el GPS del teléfono móvil, la localidad, la calle y permite introducir una imagen. Si el voluntario que registra tiene tiempo y puede hacerle una foto, esta le sirve al usuario para presentarla ante el seguro. Tardas 20 segundos. Aunque lo único obligatorio que hay que meter es la matrícula y la ubicación", explicó Molina a EL ESPAÑOL días atrás.

Jorge Coronado, CEO de Quantika, también ha ayudado en la localización, en su caso de dispositivos móviles. A su empresa han llegado más de 215 solicitudes de familiares que piden ayuda para encontrar a sus seres queridos, desaparecidos en Valencia después del paso de la DANA. Por el momento, ha logrado localizar a 30 personas, aunque todas ellas sin vida.

“Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, se puede saber el último lugar donde estuvo el dispositivo gracias a la información de la nube”, explica Corona. "Hemos tenido muchos casos en donde la localización que nos arroja es el mar".