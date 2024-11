El abrazo de un médico a un bebé salvado de morir ahogado con su madre en Valencia por la DANA: "La foto de la esperanza"

El trabajo de los servicios de emergencias durante la DANA ha quedado resumido en un instante de ternura. Inmortalizado para la posteridad en una foto. La imagen en cuestión, tomada por Sonia Llorens Micó, capta el sentido abrazo de un médico de rescate de montaña a un bebé, salvado en helicóptero de la rabia de la riada, junto a su madre. Tanto el pequeño como la mujer estaban atrapados en el tejado de su casa en la Comarca de la Ribera y podrían haber muerto ahogados.

"Es la foto de la esperanza: una buena noticia entre tanta tragedia", reflexiona el facultativo que aparece en la instantánea, dando cariño al bebé como si fuese su propio hijo, mientras pide a EL ESPAÑOL que no se revele su identidad, debido a que no quiere atribuirse el mérito del trabajo en equipo que están realizando los servicios de emergencias desde que la DANA arrasó los pueblos de la huerta valenciana un trágico 29 de octubre.

"El helicóptero Alpha 1 del GER Alicante hizo ese rescate". La madre y el bebé fueron evacuados al helipuerto de Alzira. Allí aguardaba el médico de rescate en montaña del helicóptero Víctor-990, perteneciente al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, para seguir trabajando en equipo y sin descanso, para combatir los estragos de una DANA que dejó un tsunami de lluvias de 500 litros por metro cuadrado. La mayor riada del siglo, como así lo demuestra la cifra de fallecidos: 215.

"Esa intervención se realizó el miércoles 30 de noviembre", tal y como precisa el médico rescatador del Víctor-990. Aquel día se trabajaba a destajo, para localizar supervivientes, ya que todavía no había comenzado el recuento del reguero de muertos que ha dejado la DANA en la provincia de Valencia. "Ese miércoles, había movilizados ocho helicópteros y se realizaron 80 extracciones de personas atrapadas en sus casas".

El helipuerto de Alzira recibiendo supervivientes de la DANA el miércoles 30 de octubre.

De las ochenta intervenciones realizadas ese miércoles 30 de noviembre, a la una del mediodía se produjo la más especial, debido a que llegó al helipuerto de Alzira el superviviente más pequeño: "El Alpha 1 salvó a una madre, y a su bebé, de un añito, del tejado de su casa. Estaban incomunicados y llevaban atrapados más de 24 horas".

Aquel día, los profesionales del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia sumaban 24 horas de trabajo sin descanso, junto a los médicos rescatadores, jugándose la vida de forma coordinada, para tratar de localizar a desaparecidos o de salvar al mayor número de personas refugiadas en los tejados de sus casas desde un martes 29 de octubre que ya jalona la historia más negra de este país. "Yo recibí al bebé rescatado como el médico de la unidad", aclara este facultativo.

Pregunta. - ¿Cómo se encontraban el pequeño y su madre?

Médico Víctor-990.- El bebé estaba asustado, como es normal, pero empaticé mucho con él porque tengo una nena de la misma edad. Le tranquilizamos jugando con un peluche que tenía de la patrulla Canina. Su madre bajó después del helicóptero Alpha 1, tenía una sonrisa de oreja a oreja cuando llegó al helipuerto de Alzira, aunque luego rompió a llorar porque fue muy duro cómo esa madre pasó tantas horas en un tejado, escuchando el agua una noche entera, con su hijo en brazos sobre un tejado, pensando si les podrían rescatar a tiempo o no.

El pequeño fue evaluado al milímetro para comprobar si tenía alguna patología o lesión. "Presentaba un buen estado de salud para todo el tiempo que había pasado sobre un tejado: estaba hidratado, no tenía hipotermia ni fiebre...". El momento en el que este facultativo estrechó en sus brazos al bebé fue captado por Sonia Llorens Micó, forestal y miembro del VACIF [Voluntariado para la Extinción de Incendios Forestales de Alzira].

"Ese momento reflejaba muy bien lo que estaba pasando en Valencia: la cara de preocupación de un médico y la vulnerabilidad de un niño pequeño", tal y como explica la propia Sonia, de 42 años, movilizada aquel miércoles en el helipuerto de Alzira. "Si no me equivoco, a la madre y a su bebé, los rescataron en Riola". Después de ser sometidos a un chequeo médico, los trasladaron a un pabellón deportivo: "Pasaron allí la noche con el resto de rescatados y luego los recogieron sus familiares".

La forestal Sonia Llorens Micó, integrante del VACIF, ayudando en las labores de restitución de las zonas afectadas por la DANA de Valencia. Cedida

P.- ¿Qué recuerda del día posterior al estallido de la DANA?

Sonia Llorens Micó.- Soy voluntaria del VACIF, desde 2016, y ese miércoles estábamos ayudando a recepcionar a los rescatados para trasladarlos al pabellón de Alzira. Los helicópteros con rescatadores trajeron a tres generaciones de una misma familia que habían pasado la noche sobre el tejado de su casa de campo; también rescataron a varios niños de 5 a 7 años; un chico llegó con el brazo semiamputado...

Trabajo como forestal y nunca había intervenido en una tragedia de esta magnitud. Jamás he visto tanto daño en tan poco tiempo a tanta gente.

De repente, Sonia deja de hablar y rompe a llorar. Esta integrante del Voluntariado para la Extinción de Incendios Forestales de Alzira [VACIF], tiene rota el alma por todo lo que está viendo durante los últimos diez días. "A ver si encuentran a más personas desaparecidas", clama con impotencia, consciente del dolor que están sufriendo los familiares de los 89 desaparecidos en la provincia de Valencia.

P.- ¿Qué labores ha desempeñado en los últimos diez días?

Sonia Llorens Micó.- He ayudado a retirar coches que obstaculizaban carreteras para que pudieran entrar las máquinas retroexcavadoras; he cortado árboles arrastrados por la riada, incluso he llegado a regular el tráfico en Algemesí. Ahora estoy ayudando en el reparto de botas de agua y de material básico en Catarroja.

Tanto Sonia como el médico rescatador de montaña del helicóptero V-990 del Consorcio de Bomberos de Valencia, suman muchos turnos de trabajo, sin apenas descanso, pero cuando las fuerzas les empiezan a fallar tienen un elemento en común que les motiva. Los dos miran "la foto de la esperanza" del bebé rescatado de la DANA, abrazado por el facultativo en el helipuerto de Alzira. "Hay que trabajar por toda la gente que lo está pasando mal", coinciden en subrayar ambos integrantes del dispositivo que trata de devolver a la normalidad la 'zona cero'. Amunt Valencia.