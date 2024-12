El plato típico de Valencia durante la Navidad que no se come en el resto de España: saludable y fácil de hacer

0 votos

Total: 55 min

Comensales: 4

Puede o no comerse durante la Navidad, aunque esto dependerá de la tradición de cada familia. Pero si hay un plato típico valenciano que no se come en el resto de España, es fácil de hacer y, además, es sano, ligero y lleno de propiedades es el arròs amb bledes (arroz con acelgas).

De hecho, esta receta está ligada a la memoria de aquellos platos que preparaban las abuelas y que reunía a toda la familia en torno a la mesa. No es habitual encontrarlo en los menús de restaurantes y bares.

Este guiso casero ha pasado de generación en generación. También se le conoce como arròs en banderetes y olla de berzas y se suele servir caldoso o meloso. Antiguamente, se elaboraba en cazuela de barro.

Sus ingredientes principales son arroz, acelgas, alubias blancas y patatas, aunque en muchos casos le añaden bacalao seco y caracoles. Muchas personas suelen consumirlo durante la cuaresma si únicamente lleva productos vegetales.

Desde que los árabes introdujeron el cultivo del arroz durante el siglo VIII, Valencia se convirtió en uno de los mejores lugares donde disfrutar de este ingrediente.

En efecto, el arròs en bledes es una comida "repleta de sabor, que aprovecha los beneficios y propiedades de esta verdura a la perfección".

Arroz con acelgas. Bon Viveur / Mónica Prego

Esta verdura tiene un alto contenido de nutrientes, como las vitaminas A, B1, B3, B5, B6, B9, C, E y K. En las acelgas también se encuentran una fuente de calcio, sodio, potasio, además de presentar un contenido de cobre, hierro, fósforo, de ácidos grasos como el Omega-3, luteína flavonoides, betacaroteno y zeaxantina.

Además, la preparación del arroz con acelgas es muy sencilla. Si las alubias están cocidas previamente, no se tardará más de 30 minutos en tener listo este plato de arroz valenciano. Una vez cocido el arroz, es recomendable dejar que repose cinco minutos para que el caldo se asiente.

Consum propone la siguiente versión para 4 personas:

Ingredientes 400 gr. de arroz

150 gr. de alubias blancas

2 patatas medianas

2 dientes de ajo

1 cebolla

1 tomate maduro rallado

Un manojo de acelgas

Pimentón dulce

Aceite de oliva virgen extra

Azafrán y sal

Agua

Un puñado de caracoles (opcional) Paso 1 Picar la cebolla y sofreírla en una cazuela junto a los ajos laminados en el aceite de oliva. Paso 2 Incorporar las acelgas y sofreír durante unos minutos. Paso 3 Añadir el tomate rallado, el pimentón dulce, las patatas troceadas y un poco de sal. Cocinar durante varios minutos a fuego lento y remover de vez en cuando. Luego, cubrir los ingredientes con agua. Paso 4 Dejar que hierva durante 20 minutos a fuego fuerte y, a continuación, incorporar las alubias cocidas, el arroz, el azafrán y los caracoles (opcional). Paso 5 Los primeros 5 minutos hay que dejar que cueza a fuego fuerte. Después, bajar el fuego hasta que el arroz esté listo (unos 10 minutos, dependiendo de la variedad). Paso 6 ¡Dejar reposar 5 minutos, y listo!