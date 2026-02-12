Ya es oficial: nueva ayuda de la Generalitat con una dotación de 49,3 millones para pequeñas y medianas empresas valencianas

La Generalitat ha convocado 49,3 millones de euros en ayudas dirigidas a las pymes de la Comunitat para la mejora de procesos y productos en 14 sectores industriales, con un máximo de 200.000 euros por empresa.

En esta edición se incorporan los sectores defensa, construcción industrializada y agroalimentación, con el objetivo de "avanzar hacia una industria más fuerte y diversificada".

La convocatoria Inpyme, publicada este jueves en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), persigue impulsar la reindustrialización, reforzar la competitividad del tejido productivo y favorecer la creación de empleo de calidad.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, destaca, a través de un comunicado, que la presente edición ha incrementado los fondos un 1,4% respecto a 2025, 700.000 euros más, "consolidando así el compromiso con la inversión productiva y el crecimiento industrial".

Estas ayudas, que son una herramienta clave para que las pymes inviertan, innoven y ganen tamaño y capacidad competitiva, se enmarcan en la Estrategia de Reindustrialización de la Comunitat Valenciana, la hoja de ruta de la política industrial del Consell.

Podrán beneficiarse las pequeñas y medianas empresas privadas que desarrollen o vayan a desarrollar en la Comunitat Valenciana una actividad industrial productiva vinculada directamente a un total de 14 sectores productivos.

Las subvenciones se dirigirán a proyectos de mejora de procesos y productos, así como a la implantación de tecnologías innovadoras, con un máximo de 200.000 euros por empresa.

Entre las novedades de la convocatoria de 2026 destaca la incorporación, por primera vez, de los sectores de defensa y seguridad, construcción industrializada y agroalimentación, este último limitado a municipios despoblados o en riesgo de despoblación.

"Con esta ampliación las ayudas extienden su alcance a ámbitos estratégicos que nos permitirán avanzar hacia una industria más fuerte, competitiva y diversificada", subraya el jefe del Consell.

Además, las empresas beneficiarias deberán participar en acciones formativas o de promoción de la seguridad industrial para reforzar la cultura preventiva y la seguridad en los procesos productivos.

Paralelamente, la convocatoria mejora los criterios de redistribución del presupuesto entre sectores, incorpora la nueva clasificación CNAE 2025, amplía los gastos subvencionables en materia de seguridad y ciberseguridad, eleva los gastos de auditoría de 600 euros hasta 800 euros y prioriza las inversiones en enclaves tecnológicos o áreas industriales avanzadas.

Entre los gastos subvencionables se incluyen la adquisición de maquinaria y equipos productivos, activos inmateriales como software, patentes o desarrollos industriales, certificaciones técnicas y de calidad, servicios de ingeniería industrial y tecnológica o auditoría de justificación, hasta un máximo de 800 euros por solicitud.

En cuanto a los criterios de valoración, se tendrá en cuenta el impacto en la mejora de la competitividad mediante la innovación de los procesos o productos, la contribución a la sostenibilidad con inversiones para reducir el consumo de energía, residuos contaminantes, la huella de carbono o la implantación de economía circular y la contribución a crear empleo y a luchar contra la despoblación.

El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto del próximo 16 de febrero al 10 de marzo. Las solicitudes se deberán tramitar de forma telemática a través del procedimiento habilitado a tal efecto, que se puede consultar en la convocatoria publicada en el DOGV.