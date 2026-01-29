Consum entrega 78,9 millones de euros en cheques y descuentos durante 2025, un 13% más que el año anterior

La cooperativa valenciana Consum entregó 78,9 millones de euros en cheques y descuentos en 2025, lo que supone un incremento del 13% respecto al año anterior.

A lo largo de 2025, los socios-clientes de Consum han canjeado cheques por valor de 63,2 millones de euros, marcando un crecimiento del 12% respecto a 2024.

El ahorro medio por hogar ha crecido hasta alcanzar los 35,5€, lo que representa un aumento del 7,3% respecto a 2024. En 2025, han sido más de 2,2 millones los hogares que se han beneficiado de descuentos, un 5,4% más que el año anterior.

En los últimos años, la Cooperativa ha estrechado su colaboración con los proveedores para ofrecer de manera conjunta más opciones de ahorro a los socios-clientes en un mayor número de referencias y en diferentes categorías con el objetivo de favorecer una cesta completa y saludable adaptada a distintas familias y necesidades.

Actualmente, el 57,7% de los cheques y descuentos se canjea en formato digital, mientras que el 42,3% se cambia en formato físico.

Estos datos reflejan una migración del 3,2% del canjeo en papel hacia canales digitales, facilitando así el acceso y la comodidad para los socios-clientes.

Los clientes también pueden beneficiarse de estos descuentos al realizar su compra online antes de realizar su pago. A lo largo de 2025 del total de cheques y descuentos canjeados el 2,6% fue a través de la tienda online.

La Cooperativa refuerza su compromiso con el ahorro, la fidelización y la personalización de la experiencia de compra, poniendo a disposición de sus socios-clientes herramientas digitales y ventajas exclusivas para cada hogar, tanto a través de su plataforma web como de la app para dispositivos móviles.

Por otro lado, Consum ha incorporado mejoras durante este último año para facilitar la compra online y ofrecer una experiencia más personalizada.

Entre ellas destaca un espacio exclusivo de recetas inspiracionales, adaptadas a cada época del año, que permite añadir los ingredientes directamente al carrito para simplificar la planificación de menús.

También se ha incluido recientemente el acceso directo a “Mis Favoritos”, que permite consultar de forma rápida las ofertas personalizadas, y la funcionalidad “Mis más comprados”, que agiliza la repetición de productos habituales.

Además, se ha habilitado un apartado específico para cupones y descuentos dentro del proceso de compra, lo que optimiza el ahorro y asegura que el socio-cliente aproveche todas las ventajas disponibles.

Estas mejoras responden al compromiso de Consum con la innovación y la satisfacción de sus socios-clientes, facilitando una experiencia más cómoda, personalizada y eficiente.