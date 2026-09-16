La lluvia descarga con fuerza en Valencia y Emergencias envía un Es-Alert ante el "riesgo de inundación"

Partido de LaLiga entre el Levante y el Athletic de Bilbao, suspendido por razones meteorológicas. Efe / Ana Escobar

Una fuerte tormenta con intensos aguaceros ha sorprendido a numerosos conductores de Valencia y su área metropolitana a última hora de la tarde.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado ya entrada la noche la situación 1 y la preemergencia hidrológica nivel amarillo del Plan Especial de Inundaciones (PEI) en la zona hidrológica del Carraixet-Calderona.

También se ha enviado un Es-Alert sobre las 22:08 "ante la situación de lluvias generalizadas en la provincia de Valencia" y por "riesgo de inundación".

"Permanezcan atentos, eviten desplazamientos, aléjense de cauces y barrancos, respeten los cortes de tráfico establecidos, y en caso de incremento del agua accedan a pisos superiores de las viviendas", señala el escrito remitido a los móviles.

Además, el Gobierno valenciano ha instado a los ayuntamientos de la cuenca a activar su Plan de Actuación Municipal de Inundaciones o el Plan Territorial Municipal de Emergencias y a intensificar la vigilancia de cauces y puntos conflictivos de acuerdo con la Guía de recomendaciones a los ayuntamientos.

Es-Alert enviado a la población ante el riesgo de inundación en la provincia de Valencia. EE

La situación 1 del PEI de la Comunitat Valenciana se declara cuando se producen inundaciones en zonas concretas "que pueden controlarse con los medios y recursos locales de la zona afectada", según ha informado el 112 CV en su cuenta de X.

Según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), las fuertes lluvias han dejado acumulados de 85 litros por metro cuadrado en l'Eliana, 76,2 en Torrent y 73,6 en Chiva.

En Riba-roja de Túria (63,4), Llíria (64,2) y Paterna (67,4) se han superado los 60 litros por metro cuadrado.

Cabe recordar que hay alerta por tormentas nivel naranja en el interior norte de Valencia, alerta por lluvias nivel naranja en toda la provincia y alerta por tormentas nivel amarillo en el interior sur y todo el litoral de Valencia.

Hasta el momento no hay constancia de incidencias importantes a causa de la tromba de agua que ha comenzado a caer de forma intensa e ininterrumpida sobre las nueve de la noche, aunque ha obligado a cortar algunos tramos de la red de metro y a suspender el partido de LaLiga entre el Levante y el Athletic de Bilbao.