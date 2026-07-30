Una anciana murió de neumonía tras inundarse su residencia en Paiporta: "Estaba flotando en su colchón"

El relato de lo sucedido en la residencia de Paiporta la tarde de la dana es el del horror. Un total de seis personas murieron y la narración de lo ocurrido todavía refleja, cerca de dos años después de la tragedia, el infierno vivido aquel 29 de octubre de 2024.

Una de las usuarias de la residencia fue rescatada con vida por dos empleados, pero falleció pocos días después de neumonía. Su hija pelea para que sea reconocida como víctima. Ya van 231. La pasada semana compareció ante la jueza encargada de la causa para dar testimonio. También lo hicieron dos trabajadores que atendieron a la mujer.

Los informes sobre lo vivido en la residencia han recogido hasta la fecha cadenas humanas para subir a los usuarios a las plantas superiores, rescates encima de mesas o personas que fueron desplazadas en sus sillones por la fuerza de la corriente de agua.

En el caso de la mujer que falleció de neumonía, era totalmente dependiente y estaba en una de las camas de la planta inferior. Sobre las 19:30 horas, cuando comenzó a entrar el agua, los trabajadores subieron a la mayoría de usuarios al piso de arriba entre un gran caos. Un auxiliar señala que hizo recuento y se dio cuenta de que faltaba gente. Entre ellos la citada anciana.

"Yo dije: bueno, creo que puedo sacarla. Era una señora que pesaba alrededor de 40 kilos. Y me entré otra vez al agua". Ésta le llegaba por el ombligo y fue pegado a la pared hasta que llegó a la habitación. Pero necesitaba ayuda para sujetar la puerta porque había "muchos obstáculos" y llamó a otra compañera.

"Cuando llegamos a la habitación, ella sostuvo la puerta y yo entré tanteando así porque realmente estaba todo oscuro. Y cuando yo llego a la cama, la toco así y el colchón estaba flotando. Y cuando la tanteo, la señora está intacta, calientita. Y yo digo: mira, está viva", expuso ante la jueza el empleado.

"Con la colcha le hice como un tabaquito y la cargué así como un saco de papas, en el hombro. Y poco a poco fui saliendo hasta que llegamos a la escalera. Los compañeros empezaron a aplaudir. Entre todos la agarraron y la acostamos en una camilla de enfermería que hay allí y pasó la noche bien. La verdad que fue algo muy emocionante y fuerte a la vez", señaló.

La jueza y el abogado de la familia de la fallecida le insistieron en reiteradas ocasiones a él y a su compañera durante el interrogatorio en si la mujer estaba mojada, lo cual ellos negaron. La colcha y la sábana en la que le envolvieron sí, pero ella no y le quitaron esa ropa de cama al subirla a la planta de arriba para taparla con otra seca, de acuerdo con su versión.

El relato de la hija de la usuaria es diferente, y marcado en todo caso por el drama humano que supuso esa muerte. "Mi madre era dependiente. Yo iba todas las tardes a la residencia con mi hija sobre las 17:30 hasta las 21:00 o 21:30. Ella nos conocía, nos apretaba la mano", explicó.

No supo nada hasta el 31

Pero el 29 de octubre no fue. "Ese día no fui, es la carga que tengo. Estaba mi nieta con gastroenteritis y llegó mi marido a las 18:00. Aquí en Valencia no llovía y dije: por un día que no vaya no va a pasar nada. Y tengo la culpa de no haberla cogido y habérmela llevado", lamentó ante la jueza.

Según contó, llamó en multitud de ocasiones a la residencia y no le cogían el teléfono. También varias veces al 112. Vio en la televisión que estaba inundada la residencia, pero no sabía si su madre estaba bien.

Ya el día 31, apuntó, la llamó la psicóloga de la residencia para decirle que su madre estaba bien y que la habían trasladado a Albuixech. Allí se marchó. "Cuando llegamos no tenían camas, no tenían colchones. La tenían en un sillón estirada y nos dijeron que estaban esperando las camas", aseguró.

A los dos días, comentó, le dolía mucho la tripa y no quería comer. "Y ese domingo (3 de noviembre) dije: no está bien mi madre. Ella estaba como dormida, decaída, y llegó mi hija y entonces la vio y me dijo: mamá, la yaya no está bien. Llamamos rápidamente a la médica de allí. La miró, avisaron a una ambulancia y se la llevaron al Clínico. Allí le hicieron analítica, un TAC, de todo. Y a las tres horas pues falleció. Lo único que doy gracias es que por lo menos estuve con ella", relató.

"Cuando le hubiera llegado su momento... pero no de estas maneras. Si hubiéramos ido a la residencia la habríamos cogido. Pero bueno, las cosas son así. Entonces lo que pido es justicia para ella, porque lo pasaría muy mal, no quiero ni pensarlo. Me ahoga pensar que estaba sola", declaró ante la jueza para que sea reconocida como víctima.

Además, afirmó, en una contradicción de versión de los trabajadores, que la psicóloga de la residencia le dijo que su madre había estado mojada "hasta la barbilla".