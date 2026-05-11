Huelga indefinida de profesores valencianos: las cifras y argumentos de sus exigencias a la Generalitat

Los profesores de la escuela pública valenciana encaran desde este lunes 11 de mayo una huelga indefinida tras semanas de negociaciones fallidas entre la Conselleria de Educación y los sindicatos de docentes.

La convocatoria llega después de meses de advertencias por parte del profesorado -al inicio del curso escolar ya avanzaron al Gobierno valenciano que se enfrentaría a un "otoño caliente"- y de una última semana considerada clave para evitar el paro que finalmente no ha dado resultados.

El conflicto estalla en pleno fin de curso escolar y se centra en las subidas salariales, mejoras en las infraestructuras, la reducción de ratios de alumnos y la burocracia, el incremento de las plantillas de profesores, la defensa del uso del valenciano o la climatización en las aulas que piden los docentes.

Unas peticiones que tienen cifras y que llevan años esperando respuesta por parte de la administración autonómica.

No en vano, los salarios llevan congelados desde 2009 y los profesores han pedido tanto a PP, como también a PSPV y a Compromís cuando gobernaban, recuperar poder adquisitivo. Los últimos, se lo negaron hasta en cinco ocasiones y por ello los populares consideran que el problema actual es consecuencia de la herencia recibida.

En cualquier caso, el estado actual de las negociaciones deja poco margen a la esperanza de que se llegue a un principio de acuerdo. Y la última propuesta presentada por la Conselleria de Educación para frenar la huelga, no hizo más que enfadar a los convocantes.

Pero, ¿qué es lo que pide cada una de las partes? Actualmente, todos los sindicatos de profesores secundan la huelga. Y el primer punto de negociación son las retribuciones.

STEPV, UGT, CCOO, CSIF y ANPE exigen una recuperación progresiva del 20% del poder adquisitivo, lo que supondría una mejora salarial de aproximadamente 500 euros mensuales.

En un documento suscrito por todos el pasado mes de abril, recuerdan que los profesores de la Comunitat Valenciana se encuentran "a la cola de remuneraciones salariales de todo el Estado" y que la parte autonómica de sus salarios "no ha sido incrementada desde hace 19 años".

Los docentes piden bajar las ratios en las aulas, pasando de los 25 alumnos en Infantil y Primaria, a los 15. Y de los 30 y 25 de ESO y Bachillerato a 20 estudiantes.

También reclaman recuperar las plantillas con la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo y el refuerzo de los profesionales que trabajan específicamente en la inclusión de los estudiantes con necesidades especiales en las aulas.

Los sindicatos exigen a la Conselleria un plan de adecuación climática de los centros que evite las situaciones de frío y calor extremo que se sufren cada año en muchos centros. El año pasado llegaron a tener que impartir clase a 38 grados.

Asimismo, consideran clave mejorar las infraestructuras y culminar planes pendientes como 'Edificant' para acabar con los barracones, y agilizar la reconstrucción de los centros educativos que se vieron afectados por la dana.

El escrito fue remitido a Educación y la consellera del ramo, Carmen Ortí, fue poniendo sobre la mesa diferentes argumentos conforme se acercaba la convocatoria de huelga para enfriar las aspiraciones sindicales.

Entre otras, el poco margen de maniobra para financiar estas demandas sin unos nuevos Presupuestos de la Generalitat. También que las subidas salariales representarían entre 350 y 500 millones de euros para las arcas autonómicas.

En total, cifró en 2.400 millones poder cubrir la totalidad de las peticiones, por lo que emplazó a los sindicatos a negociar el próximo otoño.

Con estos mimbres, a una semana de que se iniciara el paro indefinido en todos los centros públicos, las organizaciones sindicales se concentraron a las puertas del Palau de la Generalitat para pedir al president Juanfran Pérez Llorca que mediara para llegar a un acuerdo.

El jefe del Consell fió las negociaciones a la consellera. A su vez, lanzó una advertencia: para llegar a un acuerdo, los profesores deberían garantizar la evaluación de los alumnos de 2º de Bachillerato, para que los días 2, 3 y 4 de junio se puedan presentar a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

"Si chantajean con eso -con no evaluarles-, no habrá negociación por parte de la Generalitat", subrayó el jefe del Consell.

Conviene apuntar que 24.000 alumnos valencianos se tienen que enfrentar este año a la Selectividad. Tanto ellos como las familias mostraron su preocupación ante la posibilidad de no ser examinados y que no se les pusieran las notas finales.

De esta manera, la Conselleria de Educación fijó como servicios mínimos que los profesores de este curso pongan las notas a los estudiantes, aunque no acudan a clase. Algo que, por definición, convierte esta tarea en obligatoria.

Algo que los sindicatos ya han advertido que recurrirán porque la consideran una orden "abusiva".

La propuesta de la Conselleria

Tras una semana de especial tensión, la consellera trasladó el pasado jueves una propuesta formal y verbal -aspecto que fue cuestionado por los sindicatos- para llegar a un entente.

De esta, tan solo se conoce el apartado que afecta a los salarios, ya que fue el primer punto que se abordó en la reunión y generó tal enfado en las organizaciones sindicales, que estas -salvo CSIF y ANPE- abandonaron el encuentro sin que trascendieran el resto de asuntos que en ella se incluían.

La oferta del departamento dirigido por Carmen Ortí contempla un incremento retributivo de 75 euros brutos al mes -1.050 euros al año- que se aplicaría de forma progresiva a partir del 1 de enero de 2027, lo que significa que se haría plenamente efectiva en la nómina a finales de 2029.

Con ella, "los profesores se situarían entre los cinco mejores pagados de todo el Estado español", según Ortí. Un cálculo que la Generalitat realiza porque tiene en cuenta los sexenios que perciben los docentes valencianos.

Sin embargo, la situación difiere si solo se tiene en cuenta el salario base. Por lo que, los sindicatos tildan la subida de "irrisoria" e "indignante", ya que a partir del 1 de enero de 2027 supondría cobrar en torno a 25 euros brutos más al mes para, al cabo de tres años, completarse una subida de 75 euros.

Al día siguiente de la infructuosa reunión, Ortí aseguró que habían trasladado la disposición a "elaborar un plan director sobre las infraestructuras y el confort térmico", en relación a la climatización de las aulas.

También, nuevas medidas "para la reducción de la carga burocrática" e incluir en el calendario de negociación aspectos relacionados con la formación profesional. Pero nada relevante que haya hecho que este fin de semana pudiera llegar a desconvocarse la huelga indefinida.

La Generalitat está dispuesta a seguir dialogando, pero el reloj ya marca tiempo de descuento a menos de mes y medio de que finalice el curso.