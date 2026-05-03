Ya es oficial: nuevas multas de hasta 1.500 euros por tirar colillas, chicles y papeles al suelo

Multas más altas por ensuciar la ciudad. Así será a partir de ahora tras la modificación definitiva de la Ordenanza municipal de limpieza urbana y recogida de residuos, aprobada este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Valencia.

Con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de la oposición, y tras ser sometida al período de información pública, la nueva redacción de la ordenanza se adapta a la normativa autonómica y estatal, para garantizar el cumplimiento de las nuevas obligaciones relativas a la recogida y gestión de los residuos urbanos.

La actualización del texto ha traído consigo el endurecimiento de las infracciones en materia de limpieza y recogida de basura.

Las siguientes acciones están castigadas con multas de hasta 3.000 euros.

Abandonar basura dispersa o cualquier tipo de residuo en espacios públicos, así como realizar cualquier otra conducta que pueda ensuciar los espacios públicos o ir en detrimento de su higiene y aseo. De 1.500 a 3.000 euros .

dispersa o cualquier tipo de residuo en espacios públicos, así como realizar cualquier otra conducta que pueda ensuciar los espacios públicos o ir en detrimento de su higiene y aseo. . Arrojar residuos de pequeño tamaño, como colillas, cáscaras, chicles, papeles o cualquier otro residuo de entidad similar sin utilizar las papeleras u otros elementos de mobiliario instalados y destinados específicamente para tal fin. Hasta 1.500 euros .

de pequeño tamaño, como colillas, cáscaras, chicles, papeles o cualquier otro residuo de entidad similar sin utilizar las papeleras u otros elementos de mobiliario instalados y destinados específicamente para tal fin. . Depositar en las papeleras los residuos no destinados a las mismas y de forma específica las bolsas con residuos domiciliarios o comerciales, así como elementos voluminosos que sobresalgan de la boca de la papelera. Desde 1.500 a 3.000 euros .

. Escupir o satisfacer las necesidades fisiológicas sobre la vía pública u otros lugares no habilitados para ello. De 750 a 3.000 euros .

o satisfacer las necesidades fisiológicas sobre la vía pública u otros lugares no habilitados para ello. . Realizar pintadas y grafitos en las paredes y paramentos verticales u horizontales de elementos protegidos patrimonialmente, según el catálogo del Ayuntamiento de València. De 1.500 a 3.000 euros .

en las paredes y paramentos verticales u horizontales de elementos protegidos patrimonialmente, según el catálogo del Ayuntamiento de València. . No retirar los sobrantes de obras y escombros resultantes de trabajos realizados en la vía pública, con consecuencias graves para el entorno. De 750 a 1.500 euros.

En cuanto a las deposiciones de las mascotas en la vía pública, el incumplimiento de la recogida de excrementos y limpieza de las micciones de los animales por parte de sus propietarios o portadores podrá ser sancionado con hasta 1.500 euros.

Separación de residuos

Con el objetivo de fomentar la separación en origen de los residuos domésticos y promover el reciclaje y la reutilización, el Ayuntamiento castigará las siguientes conductas incívicas:

Depositar o abandonar residuos domiciliarios en la vía pública o en cualquier lugar del término, en contenedores no habilitados para ese tipo de residuo, o en lugares diferentes a los determinados por el Ayuntamiento. Hasta 3.000 euros de sanción .

. Abandonar en la vía pública o junto a los contenedores para las diferentes fracciones que instala el Ayuntamiento residuos industriales como palets, escombros , o similares. Hasta 3.000 euros .

, o similares. . Abandono de residuos voluminosos en la vía pública, fuera de los sistemas establecidos. Desde 750 a 3.000 euros.

La nueva ordenanza se adapta a los últimos cambios en la regulación legal de la gestión de los residuos urbanos, que afecta desde su recogida hasta su tratamiento final.

En el ámbito estatal se ha tenido en cuenta la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular; y en el ámbito autonómico, la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana.