Una pelea a botellazos en una discoteca deja dos detenidos y dos heridos en Gandía (Valencia)

La Policía Nacional ha detenido este domingo de madrugada a un joven de 20 años tras una pelea con botellas de cristal rotas en una discoteca de la playa de Gandia (Valencia) que se ha saldado con dos personas heridas, una de las cuales ha tenido que ser operada de urgencia al ser agredido en el cuello.

Según han indicado a EFE fuentes policiales, sobre las 4:30 horas de este domingo se ha recibido una llamada que alertaba de que dos personas habían agredido a otras dos con una botella de cristal rota, por lo que se han desplazado hasta el lugar tanto agentes de la Policía Nacional como de la Policía Local de Gandia.

Uno de los agredidos ha sido herido en el cuello, por lo que se le ha trasladado a un centro hospitalario y ha sido operado de urgencia, y el otro ha sufrido heridas en un brazo, mientras que la Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, y está buscando a otro hombre.

Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han informado de que han movilizado una unidad del SAMU y un Soporte Vital Básico, cuyo equipo médico ha asistido a dos jóvenes de 25 y 27 años por heridas en la zona cervical, que posteriormente han sido trasladados al Hospital Francesc de Borja de Gandia y al Clínico de València.

El pasado mes de enero, también en Gandia, dos hombres dejaron a un tercero en estado grave tras una agresión.

El suceso ocurrió en una zona de pubs de la capital de la comarca de la Safor, donde se desencadenó una disputa que dejó a la víctima ingresada y en situación muy grave. Uno de los agresores fue detenido por estos hechos.