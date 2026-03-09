Así funcionaba la red que extraía cocaína del Puerto de Valencia: 'arañas', camiones y una empresa "connivente"

El extenso sumario de la conocida como Operación Spider, la investigación sobre una gran trama de narcotráfico en el Puerto de Valencia que coordina el juzgado de Instrucción número 15 junto a la Fiscalía Antidroga y la Policía Nacional, desgrana el papel de cada miembro del complejo cártel.

En los informes que figuran en la causa y a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía establece un perfecto esquema del equipo de extracción de la cocaína dentro de uno de los núcleos principales que actuaba en el puerto.

Los análisis de este grupo especializado de la Policía recuerdan el primer paso: grupos sudamericanos, en muchas ocasiones financiados por cárteles -como los Balcanes o la Mocro Maffia- proveen a Europa de ingentes cantidades de cocaína.

Con ellos colaboran de manera directa grupos españoles asentados en los puertos del país. El de Valencia es el principal de toda España.

Según el informe anual de 2024 del Departamento de Seguridad Nacional y la Memoria de la Fiscalía General del Estado, el Puerto de Valencia ocupa el tercer puesto de Europa con mayores entradas de cocaína en el continente, después del de Amberes y el de Róterdam.

Una vez llega la droga a su destino, por tanto, se activa todo el proceso de extracción. Unas operaciones que, en el caso de la investigación de Spider, se llevaban a cabo por la técnica del conocido como "gancho dirigido".

Consiste en utilizar envíos de mercancías de empresas legales de importación en los que los delincuentes introducen la droga, bien dentro del contenedor o en su estructura en el puerto de origen, sin que los exportadores ni los importadores lo sepan.

Posteriormente, acceden a la sustancia tratando de ocultar la manipulación del contenedor para evitar los controles aduaneros.

En todo el proceso de extracción, la trama tenía las tareas claramente divididas, tal como se comprueba en el organigrama elaborado por la Policía.

En el puesto más alto se encontraban los líderes -algunos de ellos cabecillas al mismo tiempo de toda la red de narcotráfico-: Víctor M., Iván T., y Borja M., de acuerdo con los investigadores.

Ellos se encargaban de dar órdenes. Tenían los contactos internacionales para concretar los envíos de cocaína desde Sudamérica y, una vez cerrados los tratos, ponían en marcha todos los procesos para la extracción de la droga y su posterior distribución.

A continuación, estaban Manuel F. y Jonathan G. El primero hacía la gestión previa a la extracción: la contratación de camioneros dispuestos a realizarla y tener relación directa con una empresa de transporte. Esta compañía, Lematrans -participada por el grupo Noatum- ha jugado un papel clave en la organización.

El segundo supervisaba la extracción. Proporcionaba los contactos directos con camioneros y 'arañas' -los hombres que se dedican a escalar por los contenedores del puerto para acceder hasta la mercancía- y coordinaba la logística con los camiones utilizados para el almacenamiento inicial de la droga una vez recuperada.

Por debajo de todos ellos estaban los que facilitaban el acceso al puerto o los que proporcionaban los camiones. Y, ya por último en el escalafón, las 'arañas' y los camioneros.

El llamado equipo de extracción formaba parte de un engranaje mucho más amplio de esta gran trama a la que los investigadores han seguido la pista muy de cerca desde abril de 2024.

La gran operación

Unas indagaciones que derivaron, en septiembre de 2025, en la mayor intervención de la Policía Nacional contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de Valencia. Se saldó con 81 detenidos, hasta 90 investigados y se incautó a la organización criminal un total de 3,6 toneladas de cocaína.

Una operación que, entre otras cuestiones, fue posible gracias a que ocho agentes se infiltraron en la red para destapar la 'telaraña' tejida entre estibadores, empresarios o transportistas.

Esta trama principal que actuaba en el Puerto de Valencia -hay otro grupo o clan competidor- tiene mucha responsabilidad y dinero en juego para cada rescate, remarca la Policía en sus informes. Motivo por el que en solo una extracción se activaban varias logísticas de rescatadores y camioneros por si una de ellas fallaba.

De esta manera, todos los miembros de la organización logran beneficios económicos muy elevados. De ahí que la trama se configure en forma de red y no de manera vertical. Así, cada segmento puede tomar decisiones de manera unilateral.

Lematrans y Noatum

A lo largo de sus informes, la Policía hace hincapié en el papel "muy marcado" e "indispensable" que ha desempeñado la empresa Lematrans Castellón.

El juez responsabiliza a Marcial R. (administrador único con capacidad de decisión y mando) y Toni B. (jefe de tráfico) de haber facilitado órdenes de transporte para acceder, con apariencia de legalidad, a la terminal del puerto en la que se hallan los contenedores con droga.

Para llegar a estas conclusiones han resultado fundamentales las conversaciones intervenidas entre los miembros de la organización criminal.

Como ejemplo existe una en la que Toni B. habla con otra empresa controlada por el hermano de Iván T., cabecilla de la trama, para trabajar de manera conjunta en las extracciones de cocaína.

El primero quiere meter como colaborador a su interlocutor.

-Vale ¡Te voy a poner como colaborador, que se cobra, siempre se paga un poco más vale!

-Perfecto, pues nosotros eso, tenemos 12 camiones, bueno 15, porque también trabajamos con 3 autónomos y eso, que

colaboran con nosotros, o sea que nada, eh... te paso mi correo por WhatsApp y todo eso y a ver si podemos empezar a hacer trabajo.

Los investigadores indican que Lematrans realiza el trabajo directo con una compañía que ostenta una terminal en el propio puerto, como es Noatum.

En este sentido, señalan que desempeña "una función muy específica" dentro del grupo Noatum: ser la prestadora del servicio de transporte por carretera y el enlace entre ésta y el destino final o inicial del contenedor marítimo y su mercancía.

No obstante, también es receptora de trabajo de otras empresas, bien del grupo Noatum (Noatum Logistics Spain S.A.) o de otros profesionales del sector, tales como el Operador de transportes Lopeval S.L. Motivo por el cual, afirman los informes de la causa, tiene acceso a todas las terminales del Puerto de Valencia.

"Cuando las organizaciones criminales cuyo objetivo es la extracción de sustancia estupefaciente del Puerto de Valencia necesitan y requieren la entrada en acción de Lematrans es cuando ésta adquiere importancia", afirmó el juez en su auto.

De esta manera, desde la empresa se desviaban las órdenes de trabajo que consideraban oportunas y que ya le habían sido facilitadas en su actividad diaria desde el grupo Noatum o desde otras operadoras de transporte colaboradoras. Así, el conductor de la organización criminal podía entrar al puerto.

En cuanto a la acción del movimiento de mercancías por vía terrestre, la investigación apunta a que Lematrans tiene la capacidad de gestionar el movimiento de contenedores de mercancía llenos y vacíos.

A disposición de la trama

"La organización encargada de la extracción es la que tiene conocimiento de las necesidades específicas de la situación y, dependiendo de la complejidad del acto, solicitan que las órdenes sean para contenedores marítimos con mercancía. Dando cumplimiento a la solicitud, Toni B, empleando la estructura de Lematrans, desvía las órdenes de transporte necesarias, quedando estas a disposición del entramado delincuencial", indican los informes.

La importancia de este tipo de empresas en las organizaciones criminales son fundamentales. Tal como expuso el juez en su auto, por su quehacer diario están en contacto directo con otras compañías del sector y, por ende, centran sus actividades en todo el transporte terrestre que en algún momento de su proceso tiene contacto con las terminales del Puerto de Valencia.

Tramas como la de Spider buscan empresas del sector que tengan experiencia en la gestión diaria del aspecto documental específico y requerido al efecto, además de que ofrezcan garantías en los trabajos que les sean encomendados.

Necesitan disponer de órdenes de transporte para acceder al Puerto de Valencia y a las terminales portuarias, asunto que únicamente pueden tratar empresas como Lematrans.

"Para las organizaciones criminales dedicadas a la introducción y/o posterior extracción de sustancias estupefacientes vía marítima es imprescindible la connivencia de estas empresas con un cometido específico", concluye el magistrado.