La edil del PP que ha insultado a Sánchez pide perdón: "Mis palabras fueron inapropiadas y no estuvieron a la altura"

La concejala del PP de Vallanca (Valencia) Belén Navarro ha pedido disculpas por los insultos que ha lanzado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin en Teruel.

En un comunicado, ha reconocido que sus palabras han sido "inapropiadas y no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político".



La mujer ha protagonizado un incidente en el mitin de campaña del PSOE, en el que participaban Sánchez y la candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría.

Al inicio del acto ha llamado "hijo de puta" al presidente y ha sido expulsada de forma inmediata del recinto. Tras ello, los asistentes han aplaudido al líder socialista, quien ha pedido calma y ha replicado que quienes insultan no tienen argumentos “ni nada que ofrecer” a los ciudadanos.



En un comunicado remitido por el PP, la concejala ha explicado que "de manera espontánea" pronunció "unas palabras" que no debió decir. "Fueron inapropiadas y no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político, incluso en contextos de confrontación y discrepancia", ha dicho.



Así, ha pedido "disculpas de manera expresa al Partido Popular, a sus afiliados y simpatizantes, por el daño que estas palabras hayan podido causar a la imagen de la organización", y ha indicado que "la crítica política es legítima", pero "el insulto no".



"Asumo plenamente la responsabilidad por lo ocurrido y lamento sinceramente haber contribuido a deteriorar el clima de respeto que debe existir entre formaciones políticas en una democracia", ha manifestado Navarro.

Además, ha trasladado su "compromiso personal de mantener, en todo momento, un tono acorde con la responsabilidad pública que implica participar en el debate político".