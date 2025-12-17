Preocupación en el seno del PP ante el debate sobre el acta de Mazón: cargos del partido lo ven como una medida excesiva

El debate sobre la reclamación del acta de diputado a Carlos Mazón ya genera preocupación dentro del PP. Y no porque dentro del partido consideren que sea una medida necesaria, sino porque la ven excesiva.

La opinión entre los cargos de la formación consultados por este periódico es bastante generalizada: no estarían de acuerdo en que el PP le pidiera el acta y lo verían como una humillación indeseada.

Los mecanismos para que eso ocurriera, además, son complicados. El acta es personal y el expresidente de la Generalitat tiene derecho a mantenerla. Así que la única manera de que dejara de ocupar un escaño del PP sería una suspensión de militancia y que pasara al grupo de no adscritos.

Un paso que dentro del partido se interpreta como que sería ir demasiado lejos. "Una cosa es que él voluntariamente la deje. Otra cosa es que hagamos un Rita Barberá 2", comentan algunos.

Estas fuentes entienden que Mazón ya ha pagado un precio alto con su dimisión como presidente y que el abandono por parte del partido ya se ha vivido en otras ocasiones con consecuencias graves, divisiones y heridas internas que años después no han sanado. Para ejemplo, el de la que fuera alcaldesa de Valencia.

"No podemos volver a cometer el mismo error", zanjan algunos con ese vivo recuerdo de una recomposición que ha tardado años en llegar y ni siquiera ha sido plena.

De hecho, el listado de salidas abruptas y mal cerradas no solo abarca a Barberá, sino al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, quien ha iniciado una campaña para ser líder del PPCV y presidente del Gobierno valenciano.

Llorca se remite a los estatutos

Por el momento, el nuevo jefe del Ejecutivo autonómico, Juanfran Pérez Llorca, se ha remitido a los estatutos del PP al ser preguntado sobre el asunto.

"Cuando la jueza (de la dana) saque sus conclusiones veremos cuáles son y adoptaremos las medidas y las posturas que tengamos que adoptar en base a lo que marcan los estatutos del partido", reiteró en varias ocasiones hace unos días.

Además, durante una entrevista en la radiotelevisión pública valenciana, À Punt, afirmó que Mazón no cumple "en estos momentos" con los criterios de expulsión que marcan los estatutos del PP.