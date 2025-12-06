Mario, dueño de un bar en un pueblo de Cuenca, se mudó de Valencia harto de los altos precios: "Aquí es más barato"

De Valencia a Cuenca en busca de una mejor vida o, al menos, mucho más barata. Mario Pérez se mudó a un pequeño pueblo hace dos años para trabajar y poder independizarse.

Después de ser camarero durante una temporada consiguió su objetivo: montar su propio local. Ahora regenta el bar Haro, en Valdemoro-Sierra.

Mario es el pequeño de nueve primos en Valencia. Aun con familia en la ciudad, no dudó ni un solo momento en marcharse, pues veía "muy inviable" poder independizarse en la capital, hacer vida allí y construir un futuro.

"Es un gasto tan elevado que supone demasiadas pérdidas y deja muy poco margen de beneficio para ir a más", expresa en un vídeo compartido por la Diputación de Cuenca.

"Aquí, al final, la vida es más barata y tenemos un margen llevadero. Tengo un fontanero, un electricista, tengo un albañil... Todos están a una llamada y enseguida vienen", añade.

Para este joven valenciano, en las grandes ciudades puede haber de todo, "pero con el billete por delante". "El día que me falta algo tengo seis vecinos dispuestos a ayudar, y el día que les falta algo, estoy ahí para ellos", dice.

No duda en denunciar los altos precios de las grandes ciudades: "Sería totalmente inviable hacerlo por el simple hecho de que la vivienda está cinco veces más cara; la casa en la que estoy viviendo costaría diez veces más, la competencia se multiplicaría por diez, y tampoco habría margen para aprender".

En Valdemoro-Sierra ha encontrado su sitio. Los vecinos del pueblo se volcaron desde el primer momento en la apertura del bar. Sin embargo, cree que en Valencia, con tanta competencia y las cosas "tan complicadas" no habría conseguido sacar adelante el negocio.

"Desde que yo he pisado el pueblo me han ofrecido más trabajos de los que he podido aceptar. Lo que falta es gente joven que quiera trabajar en estos pueblos", comenta.

Bar Haro, en Valdemoro-Sierra. EE

Mario asegura, además, que la mayoría de la gente que trabajan en la zona superan los 50 años de edad, pero que los jóvenes pueden encontrar empleo "nada más llegar".

"Siempre he dicho que mi objetivo no es profesional; yo simplemente quiero poder vivir en mi pueblo, vivir la vida aquí. Siempre diré que para mí el éxito es que no me tenga que ir. Mientras pueda estar aquí, eso es el éxito", zanja.