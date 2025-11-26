El desafortunado vídeo compartido por Mazón con letra de Rosalía: "La decepción local, rompecorazones nacional"

"La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional". Así comienza el estribillo de la canción 'La Perla', de Rosalía. Y también el desafortunado vídeo compartido por el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón.

El jefe del Gobierno valenciano ha publicado este miércoles en su perfil de Instagram una grabación del Pleno del Consell, el último que presidirá en calidad de president autonómico. Unas imágenes de despedida -este jueves se celebrará el pleno de investidura de Juanfran Pérez Llorca- que ha acompañado con esta canción.

La elección ha servido de munición para los partidos de la oposición, PSPV y Compromís, pues en ella se describe a un hombre tóxico. Una "perla" del que "nadie se fía" que "miente más que habla". Expresiones que las formaciones han hecho propias: "Le viene como anillo al dedo" ha expresado el portavoz socialista en Les Corts, José Muñoz.

Desde que se produjo la dana del pasado 29 de octubre de 2024, desde Presidencia de la Generalitat se han ofrecido distintas versiones sobre los pasos que dio Mazón la tarde que se produjeron las inundaciones.

La Generalitat dijo primero que el jefe del Consell en funciones había comido rápido cerca del Palau. Después explicó que llegó al Palau de la Generalitat a las 17:00 horas y que se marchó al Cecopi para interesarse por la emergencia a partir de las 19:00.

Después de que EL ESPAÑOL revelara que la comida había sido en realidad con Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección general de À Punt, fue la propia periodista quien, a través de fuentes autorizadas a hablar en su nombre, dio una primera hora de finalización de la comida: las 17:45.

Mazón no desmintió este primer retraso. De hecho, apuntó, acreditándolo con imágenes, que realmente había llegado al Cecopi a las 20:28 horas. Y poco después, la periodista afirmó que la hora real a la que salieron de El Ventorro fue entre las 18:30 y las 18:45 horas.

Este miércoles se conoció que la salida de Vilaplana del parking al que le acompañó Mazón se produjo a partir de las 19:47.

La incongruencia de los horarios ofrecidos y las numerosas versiones sobre los mismos minaron la credibilidad de Mazón hasta llevarlo a dimitir.

Todo esto ha provocado que la elección de la canción, que cuestiona la honestidad de un hombre en particular, no haya sido la más acertada.

Conviene apuntar que este tipo de vídeos son habituales en el perfil del president cada vez que se celebra un Pleno del Consell: se muestran diferentes planos con la llegada de los consellers al Palau de la Generalitat y algunos momentos de la reunión previa a la rueda de prensa en la que se informa de todos los acuerdos adoptados por el Gobierno valenciano.

En ellos se acostumbra a elegir una canción actual. En esta ocasión se ha elegido una canción, La Perla, en la que se cuestiona duramente la actuación de un hombre desconfiable.

"La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional", empieza el estribillo de la canción. Conforme avanza la música, la letra sigue sorprendiendo: "El mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía, es una perla de mucho cuidao".

"El rey de la 13-14, no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo, y ya después ¿lo demás qué más dará?", canta Rosalía. Los últimos versos del estribillo continúan en la misma línea: "Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra. Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas. Te harán un monumento a la deshonestidad".

El vídeo compartido en las redes de Mazón con esta canción no ha durado mucho. Poco después de compartirlo, ha sido eliminado y ha vuelto a publicar las mismas imágenes pero con otra canción de la misma cantante. En esta ocasión, Divinize.

Esta es una exploración profunda de la transformación personal y la búsqueda de lo divino dentro de uno mismo.

Sin embargo, ya era tarde: la oposición ha grabado la primera versión y se ha hecho eco de él en sus propias redes. Todo, a un día de decir adiós al cargo.