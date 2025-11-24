Mompó señala que Basset y Suárez dirigían el Cecopi el 29-O y dice que le "sorprendió la falta de liderazgo político"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha señalado este lunes en la comisión de investigación de la dana del Congreso que el exjefe de Bomberos, José Miguel Basset, y el entonces subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, dirigían el Cecopi el 29 de octubre.

Así, Mompó ha defendido que el liderazgo del Cecopi fue técnico y no político. "Mi sensación allí es que había técnicos que parecía que controlaban la situación. Desbordaron tres cuencas. Ni el mismo plan contemplaba esa posibilidad. Mi sensación allí ese día, con los ojos del 29, es que los técnicos tenían claro qué tenían que hacer y dirigían como habitualmente lo hacían", señala.

Sobre ello, Mompó también ha subrayado que le sorprendió la "falta de liderazgo político en el Cecopi". Se refiere así a la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, quien no ejerció de mando único durante el 29 de octubre porque no daba las órdenes.

Sobre la información recibida durante el Cecopi del 29 de octubre, ha asegurado que "estando allí en ningún momento se alertó del barranco del Poyo". "Incluso la CHJ estaba telemáticamente en la reunión, creo que ni su presidente era sabedor de lo que ocurría", ha apuntado.

Durante el turno de Compromís, la diputada Àgueda Micó ha subrayado que el presidente de la Diputación estuvo en el Cecopi a pesar de no ser miembro, e intervino en la actividad del órgano, ya que incluso instó a enviar la alerta. "Enviad la alerta de una puta vez", dijo.

Mompó ha reiterado, no obstante, que él no dirigía la emergencia y lanzó aquel comentario porque "estaba muy enfadado, porque como vecino de Gavarda era muy consciente de lo que podría pasar si hubiera colapsado la presa de Forata".

Sin embargo, ha asegurado que no fue una orden dirigida a nadie en particular: "Lo dije en general a todos los que estaban en el Cecopi". Acto seguido ha reconocido que Jorge Suárez habla con su equipo y que no entendía por qué se tardaba tanto en enviarlo.

"Es normal que yo estuviera nervioso y es obvio que consideraba que se tardaba mucho en enviarlo", ha indicado a continuación. Micó le ha respondido que vale más por lo que calla que por lo que dice.

Y Mompó también ha señalado a las administraciones, que "no están colaborando como deberían colaborar". Así lo ha asegurado durante el turno de preguntas del PNV, con Idoia Sagastizabal.

"Mi sensación es que si en la Generalitat hubiera gobernado el PSOE, podría haber ido mejor. Mi sensación es que a día de hoy no hemos aprendido demasiado. Como políticos nuestra función es mejorar la vida de las personas, y muchas veces parece que no es lo que más nos preocupe", ha subrayado.

A lo largo de su comparecencia, al presidente de la Diputación también le han preguntado si Mazón mintió sobre la hora a la que tuvo constancia de que había muertos. "Mazón dice a las 00.30 horas de la madrugada que había personas fallecidas y aquí dijo que no se supo hasta las cinco de la mañana ¿Cuándo mintió?", le preguntan.

Y Mompó opta por escudarse en su propia experiencia: "No lo sé, yo por la mañana, hacia las 11.30 horas, tuve constancia de que había un camionero desaparecido". Así, añade que no sabe si Mazón mintió y "será la jueza la que dirima si mintió o no".

Además, ha aprovechado sus intervenciones para cambiar el planteamiento de los grupos políticos: "Me pregunto por qué, si se sabía que era tan gordo lo que ocurría, en el Congreso siguió adelante el pleno sobre RTVE".

Así, durante su comparecencia en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, Mompó ha destacado que espera "que todos hayan aprendido la lección tras la dana".

"Da la sensación de que la coordinación entre la Generalitat y el Gobierno hubiera sido mayor si el gobierno valenciano hubiera sido del PSOE", ha apuntado.

Y añade: "Con la información que tengo hoy hubiera hecho más para salvar las vidas. Todos deberíamos aprender para estar mejor preparados. Mi sensación un año después es que las administraciones no están colaborando, que si hubiese gobernado el PSPV hubiera actuado de manera diferente el Gobierno".