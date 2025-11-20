La investidura de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana será el jueves 27 de noviembre

Ya hay fecha para investir al que será el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón el pasado 3 de noviembre. El pleno de investidura de Juanfran Pérez Llorca se celebrará en Les Corts Valencianes el próximo jueves 27 de noviembre a partir de las 11.00 horas.

Así lo ha acordado este jueves la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, oída la Junta de Síndics, y tras haber mantenido una ronda de consultas con los distintos grupos parlamentarios sobre las candidaturas a la Presidencia de la Generalitat para suceder a Mazón.

La sesión de investidura se ha convocado siguiendo los plazos que marca el reglamento de Les Corts. Es decir, entre los tres y los siete días siguientes a haber finalizado el periodo para que los grupos presenten ante la Mesa las propuestas de candidatos.

Juanfran Pérez Llorca registró este miércoles de forma oficial en Les Corts (último día de plazo) su candidatura a presidir la Generalitat Valenciana. Una candidatura que deberá sumar el apoyo de los 13 diputados de Vox para salir adelante.

La sesión del debate de investidura, según establece el reglamento, "comenzará con la propuesta que formule la Presidencia de Les Corts".

Después, el candidato propuesto "expondrá a la cámara, sin limitación de tiempo, el programa político de gobierno del Consell que pretende formar y solicitará la confianza de Les Corts".

Será el momento en el que la Presidencia "suspenderá la sesión por un tiempo no superior a 24 horas".

Una vez reanudada, intervendrán los grupos parlamentarios de mayor a menor, excepto aquel al que pertenezca el candidato (PP), que lo hará en último lugar, por un tiempo de 30 minutos cada uno.

El aspirante podrá contestar conjunta o separadamente a los representantes de los grupos durante un tiempo máximo de 30 minutos. Cada uno de los intervinientes de cada formación política tendrá derecho a un turno de réplica de diez minutos.

Finalizado el debate, la Presidencia anunciará la hora de votación y suspenderá la sesión hasta entonces.

Votación

Reanudada otra vez la sesión, se procederá a la votación única del candidato, que se realizará por el sistema de votación pública por llamamiento.

En primera votación será necesaria la mayoría absoluta, pero si en este caso Juanfran Pérez Llorca no la obtuviera se procederá, 48 horas después, a una nueva en la que será suficiente para su investidura el voto favorable de la mayoría simple.

En caso de que, tras las dos votaciones, el candidato no lograra la confianza para la investidura, la Presidencia de Les Corts "tramitará sucesivas propuestas, atendiendo al resto de candidatos presentados".

El procedimiento para el debate y votaciones será el mismo. No obstante, si ningún candidato obtiene la confianza para la investidura, la Presidencia podrá "retomar la ronda de consultas y reiniciar el procedimiento".

