La jueza de la dana cita como testigo a la mano derecha de Mazón en la semana de la investidura de Pérez Llorca

La jueza encargada de la causa de la dana ha citado como testigo a José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete del president de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, el día 26 de noviembre, semana en la que de la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo jefe del Consell.

Así lo ha comunicado la magistrada Nuria Ruiz Tobarra en un nuevo auto de este miércoles en el que además cita a otros cuatro testigos, entre los que cabe subrayar la citación de Jorge Suárez, subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

De los cinco nuevos citados, Cuenca será el único de los testigos que comparecerá en el juzgado de Catarroja en el mes de noviembre, ya que el siguiente citado será Suárez el día 4 de diciembre.

Se producirá durante la semana de la investidura de Pérez Llorca como president de la Generalitat Valenciana, que este miércoles ha registrado oficialmente su candidatura en Les Corts, si Vox apoya su candidatura.

Como ha publicado este diario, la previsión es que el pleno de investidura se celebre a partir del miércoles 26, el mismo día de la declaración de la mano derecha de Mazón.

Cabe recordar que la magistrada ya citó a Pérez Llorca a declarar como testigo este viernes día 21 de noviembre, justo la semana anterior a la semana de la investidura.

Con respecto a la citación de Jorge Suárez, cabe destacar que el subdirector de Emergencias estuvo presente en el Cecopi el día 29 de octubre de 2024, día de la fatídica dana en la que fallecieron 229 personas.

Por tanto, se trata de una de los testigos que presenciaron la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en la que se decidió el envío del ES-Alert.

En cuanto al resto de testigos también está Pilar Montes, directora general de la Secretaría del Gabinete del presidente de la Generalitat ahora en funciones, Carlos Mazón, el 10 de diciembre, cuya declaración acordó esta misma semana.

Para los días 15 y 16 de diciembre, la magistrada ha citado a dos ingenieros del grupo Typsa y su declaración guarda relación con la presa de Buseo.

Otros requerimientos

En el auto, la jueza también requiere al Centro de Coordinación de Emergencias que remita copia de la grabación de las comunicaciones y su transcripción, con identificación de los intervinientes en las mismas, realizadas entre las 12:00 y las 15:30 horas del 29-O a través del grupo de comunicación de radio denominado V-Valencia.

En otra providencia, la instructora acuerda, entre otras cosas, requerir a Maribel Vilaplana, que comió el 29-0 con el president de la Generalitat Valenciana, a que proporcione datos de la tarjeta con la que abonó el estacionamiento de su vehículo.

También acuerda abrir una pieza de fallecimiento a nombre de la bebé fallecida antes de nacer en la dana, una vez que el Registro Civil ha confirmado su inscripción.