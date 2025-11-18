El Ayuntamiento de Valencia aprueba sus presupuestos para 2026 con el sí de PP y Vox y el no de Compromís y PSPV

El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado provisionalmente este martes, en el pleno ordinario de noviembre, el presupuesto general del Cap i Casal y el presupuesto consolidado de esta administración local.

La aprobación se ha conseguido gracias a los votos a favor del equipo de gobierno que forman PP y Vox y el rechazo de los grupos de la oposición: Compromís y PSPV-PSOE.

El presupuesto de esta corporación local para el próximo año alcanza los 1.250,9 millones de euros y crece un 3,3% respecto al de 2025, de 1.210,8 millones. El consolidado se sitúa en 1.415,3 millones y aumenta un 5,7% respecto al actual (de 1.338,6 millones de euros).

Las cuentas del consistorio de la capital valenciana para 2026 han llegado al pleno tras haber sido aprobadas por el ejecutivo municipal en la Junta de Gobierno Local del 7 de noviembre y en la Comisión de Hacienda posterior y de haber sido presentadas después ante el Consejo Social de la ciudad.

El equipo de gobierno municipal, liderado por la alcaldesa María José Catalá, ha destacado que en el presupuesto "se mantiene, por tercer año consecutivo, la mayor rebaja fiscal de la historia" del Ayuntamiento y el "ahorro" que supondrá para los valencianos.

Igualmente, ha apuntado que se equilibra la deuda, que se reduce un 67,03% y ha indicado que es un presupuesto "orientado a la reconstrucción económica y social de las pedanías afectadas por la dana".

El ejecutivo ha expuesto también que estas cuentas se centran en tres ejes de actuación: la construcción de vivienda pública, la seguridad y la limpieza de la ciudad.

Durante el debate de las cuentas municipales para 2026, el portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha señalado que este no es un presupuesto sino "una hoja que solamente recoge plazos de pago" de "cosas que ya se habían empezado".

Por otro lado, la edil de Compromís, Eva Coscollà, ha lamentado que el ejecutivo de PP y Vox pretenda vender que este es "el presupuesto más grande" y Valencia "la ciudad que más invierte" y su "famosa bajada de impuestos".

"Se repite como un mantra, como si repetirlo fuera a convertirlo en una realidad", ha agregado, además de exponer que "el relato triunfalista se desvanece" porque este "no es presupuesto más alto de la historia" sino "el más inflado, el más maquillado y el más peligroso para la estabilidad financiera".

La primera teniente de alcalde y edil de Hacienda, María José Ferrer San Segundo (PP), ha rechazado los argumentos de la oposición y ha indicado que con ellos se ha oído "poco" de los que "importa a los vecinos de Valencia".

Asimismo, ha afirmado que el presupuesto "cumple con la estabilidad presupuestaria, con una previsión de superávit aplaudida por la AIREF", y ha añadido que "además de cumplir con la regla de gasto, baja la deuda en más de un 67%".

La titular de Hacienda ha destacado que las cuentas del próximo año también confirman "un año más la rebaja fiscal que ha beneficiado al 99% de los valencianos". "Y aquí no hay trampa", ha apostillado.

María José Ferrer San Segundo ha resaltado que no se ha bajado la inversión y que el actual gobierno ha ejecutado en este ámbito un 38% más que el anterior.

Del mismo modo, ha hablado de más inversión en vivienda, más recursos para Servicios Sociales y renovación de instalaciones deportivas y de una aumento de la plantilla de Policía Local y Bomberos. La primera teniente de alcalde ha pedido a la oposición "menos palabritas y más números".