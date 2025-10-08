La jueza de la dana afianza sus indicios contra Pradas: de las referencias al barranco del Poyo al despliegue de los bomberos

Los vídeos recientemente aportados por la Generalitat a la jueza de la dana se han convertido en una prueba fundamental para la investigación con la que la instructora -que los define como un "instrumento útil e idóneo"- trata de apuntalar la información con la que contaba la exconsellera Salomé Pradas el día de la dana.

En las imágenes aparecen dos hechos relevantes: referencias a la alerta hidrológica en el río Magro y en el barranco del Poyo en la mañana del 29 de octubre e información sobre la vigilancia de los bomberos forestales en dichos cauces.

La magistrada recrimina en su último auto la manera de proceder de la Generalitat. En él recuerda que ya le envió un requerimiento para solicitarle vídeos del Cecopi celebrado el 29 de octubre.

El 4 de marzo, la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, le respondió que "dado que el Cecopi no es un órgano colegiado, no se dispone de la figura de Secretario/a, por lo que no se levantan actas ni se graban sus sesiones". "Es por ello que no consta soporte documental alguno al respecto", afirmó.

Aunque efectivamente no existe una grabación completa del Cecopi, la Generalitat contaba con vídeos de una productora contratada por la Conselleria de Justicia e Interior.

Fue una acusación, Acció Cultural del País Valencià (representada por el exportavoz del PSPV en Les Corts Manolo Mata), la que los solicitó a la jueza.

Éstos permiten reconstruir a retales la gestión del Gobierno autonómico a lo largo del día de la dana. Algo que se complementa con que lo sucedido en el interior del Cecopi ha sido relatado por diversos testigos en sus declaraciones ante la magistrada y permiten avanzar en la composición de todo lo que ocurrió el 29-O.

Visita de Salomé Pradas al Centro de Coordinación de Emergencias la mañana de la dana

"Ha de ponderarse la relevancia de la aportación a la causa, no solo de las imágenes, sino también del sonido, dado que es objeto de investigación el momento de remisión del Es-Alert, su contenido, el proceso de decisión y la posible participación en dicho proceso de otras personas que no ostentan la condición de investigados", señala la jueza.

"Se ha de partir, de igual modo, de la gravedad de los hechos objeto de la presente instrucción: la pérdida de 229 vidas humanas (una de ellas dependiente) y los lesionados, y que dichas grabaciones constarían presuntamente en poder de un ente público, con la consiguiente obligación del mismo de colaboración en la investigación de un procedimiento penal", añade.

Alerta hidrológica

¿Y qué ocurrió la mañana y parte de la tarde de la dana hasta la convocatoria del Cecopi? Los vídeos ahora conocidos muestran a la exconsellera de Interior Salomé Pradas junto a la cúpula de Emergencias en el Centro de Coordinación de Emergencias de L’Eliana (Valencia) a partir de las 12:32 horas.

Se encontraba acompañada del que fuera su número dos, Emilio Argüeso -quien no pronuncia palabra alguna en ninguna de las grabaciones conocidas-.

Dialogaba con el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez (un alto funcionario que ha pasado a ser clave y cuya declaración en el juzgado es muy esperada) y con la jefa del servicio de coordinación de Emergencias 112, Inmaculada Piles.

"Hemos emitido alerta hidrológica en el río Magro y en la rambla del Poyo. Hemos informado a los ayuntamientos", le comenta este.

Pradas evidencia un desconocimiento del protocolo cuando esto ocurre, pues le pregunta: "Con esta alerta, a nivel de emergencia, ¿hemos mandado algún medio especial allí o simplemente es la alerta?".

"Bomberos forestales para darle el seguimiento que forma parte en esa zonas. Más que nada un seguimiento visual. Aquí lo importante es que nos informen si hay alguna variación", le responde Suárez.

Con esta parte del vídeo se evidencia algo ya conocido, aunque ahora reconocido por la Generalitat: que la vigilancia de los barrancos sobre el terreno le correspondía al Gobierno autonómico.

Suárez se refería con esa información dada a Pradas a los bomberos enviados para controlar el Poyo en una concatenación de malas decisiones que todavía colean. La exconsellera lo apuntaba mientras en un folio con la anotación "Magro" y "Pollo".

Vídeo de la 'exconsellera' Salomé Pradas en el interior del Centro de Coordinación de Emergencias

La alerta hidrológica aquel día se decretó a las 12:20 horas tras el aviso de remitido por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) al Centro de Coordinación de Emergencias a las 12:06 horas.

En este se indicaba que el caudal era de 264 m³/s mayor de 150 m³/s con tendencia ascendente a las 11:40 horas.



Cabe recordar que posteriormente se recibieron 3 avisos consecutivos del SAIH a las 13:42, 15:04 y 16:13 horas que indicaban que el caudal tenía una tendencia descendente. El correo de la brutal subida del barranco del Poyo (1.686 m3/s) llegó a las 18.43.

Movilización a las 12:48

Con la citada alerta hidrológica, Emergencias pidió al Consorcio Provincial de Bomberos movilizar efectivos a las 12:48. Les enviaron a la zona del Magro y del barranco del Poyo, en la escala de Ribarroja, a partir de las 13:05 horas, según han declarado algunos bomberos en el juzgado.

Uno de los jefes de estos efectivos aseguró que aquel día no les dieron indicaciones concretas y que en las zonas en las que midieron no subía el agua, sino que incluso bajaba.

Hora y media después del envío solicitaron instrucciones y les dijeron que se retiraran a la base porque "se entendió que el trabajo estaba hecho". Se marcharon sobre las 14:40.

Esa retirada, que pone en foco en el que fuera jefe del Consorcio, José Miguel Basset -otro de los testigos pendientes más importantes-, parece que fue desconocida en el Centro de Coordinación de Emergencias.

Varios técnicos -incluyendo el de este martes- han afirmado hasta la fecha que no supieron que eso ocurrió porque nadie se lo comunicó. Otro de ellos señaló además que el departamento de Emergencias se quedó "a ciegas" por esta decisión.

La alerta hidrológica seguía en marcha a la hora de la retirada, y continuó cuando comenzó el Cecopi, pese a que la Generalitat asegura que no había ninguna activada para la CHJ en lo que se refiere al barranco del Poyo.

Preocupación en municipios

A todo lo relativo a la parcial vigilancia de los caudales se une que en los vídeos aportados por el Ejecutivo valenciano aparece Pradas en la sala del 112 junto a Argüeso, Suárez y el director general de Emergencias, Alberto Martín Moratilla. Eran pasadas las 12.40.

Los técnicos le comentaban la situación. "No es donde cae la lluvia en sí, sino lo que lleva el barranco", le dicen. "Eso es lo que más nos está preocupando en este momento", contesta Pradas.

"Quart de Poblet o Aldaia, todo lo que viene de Bunyol...", le ejemplifica un técnico, que posteriormente también menciona otros municipios como Manises. Se trata de algunos municipios por los que discurre el Poyo.