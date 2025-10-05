El diputado de Compromís, Juan Bordera, uno de los activistas españoles liberados por Israel

El diputado de Compromís en Les Corts Valencianes, Juan Bordera, figura entre los 21 activistas españoles de la Flotilla Global Sumud que han sido liberados por Israel tras haber firmado un documento en el que aceptaban que su entrada en el país fue ilegal.

Según indica el grupo político en un comunicado, la expedición tenía como objetivo romper el bloqueo de Gaza y hacer llegar ayuda humanitaria a la población palestina.

La coalición ha condenado "con firmeza" el abordaje militar realizado por el ejército israelí contra los barcos de la Flotilla, al que califica de "ilegal" y de "flagrante violación del derecho internacional".

"Esta acción violenta, que ha supuesto la detención arbitraria de los miembros de las tripulaciones, incluido el diputado de la coalición Juan Bordera, constituye un ataque a los derechos humanos fundamentales de los miembros de la Flotilla", señalan desde Compromís.

Petición de apoyo institucional

El grupo ha exigido que Les Corts Valencianes condenen "con contundencia" la operación y la detención de Bordera.

Para la coalición, la situación supone un ataque directo a la soberanía democrática y "a la voz de la sociedad civil valenciana que defiende la paz y la justicia".

Compromís reclama también la intervención urgente de Naciones Unidas, la Unión Europea y el Gobierno de España para impulsar acciones de respuesta al abordaje y a las detenciones.

Crítica al Gobierno valenciano

Además, la formación pide un cambio de actitud al Ejecutivo autonómico "para que se ubique junto a la paz, la justicia y la legalidad internacional".

Según indica el grupo político, la operación demuestra "el desprecio del gobierno de Israel por las normas internacionales y la impunidad con la que actúa su ejército".

Llamamiento a la ciudadanía

Compromís ha animado a la ciudadanía a participar en las concentraciones convocadas en varios municipios este lunes, en protesta por el abordaje y para exigir el cese de los ataques sobre Gaza.

"El genocidio que el gobierno de Israel está llevando a cabo sobre la población palestina requiere de una respuesta contundente y global basada en el derecho internacional", concluye la formación