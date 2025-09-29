Catalá pide a la Federación que suspenda el partido Valencia-Oviedo, que sigue sin aplazarse pese a la alerta roja

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado este lunes que ha remitido una petición a la Federación Española de Fútbol para que suspenda o aplace el partido de esta noche entre el Valencia CF y el Real Oviedo ante la alerta roja por lluvias.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopal, convocado para hacer un seguimiento de la situación que vive la ciudad, la primera edil ha explicado que el Ayuntamiento no es competente para suspender el encuentro. "No podemos anular lo que previamente no hemos autorizado. Es una competición privada", ha dicho.

No obstante, ha trasladado al secretario de la Federación la petición para que se adopte la decisión de suspender el encuentro y, así, garantizar la seguridad no solo de jugadores y equipos técnicos, sino también de todos los posibles asistentes que pueda tener el partido. También, evitar desplazamientos del área metropolitana.

El partido es de los pocos eventos que no se han anulado en la ciudad. La Liga lo mantiene programado a pesar del temporal y de que la actividad se ha paralizado prácticamente en toda la provincia.

Como ejemplo, se han suspendido las clases en 215 colegios, los supermercados de la cadena Consum han cerrado y Emergencias ha recomendado limitar los desplazamientos.

Mientras tanto, el Oviedo entrenó ayer por la tarde en las instalaciones del Levante UD en Buñol y hoy se encuentra en la ciudad descansando a la espera de saber si finalmente el partido se jugará, o no.

Finalmente, ha tenido que ser el Ayuntamiento de Valencia el que ha anulado el encuentro para garantizar la seguridad no solo de jugadores y equipos técnicos, sino también de todos los posibles asistentes que hubiera sumado.