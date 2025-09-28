Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y advierte de posibles "inundaciones": el riesgo será "extremo"

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado la alerta por las intensas precipitaciones que se esperan este 29 de septiembre. Así, ha fijado el nivel rojo (de riesgo "extremo") desde las cuatro de la madrugada del lunes, cuando las lluvias serán "localmente más fuertes".

La previsión es que se puedan alcanzar los 180 litros por metro cuadrado en 12 horas en el litoral de la provincia de Valencia y el litoral norte de Castellón, según las últimas previsiones de Aemet. Por lo que advierte que puede haber "inundaciones" y "crecidas repentinas en cauces".

En una actualización de los avisos por lluvias y tormentas, Emergencias ha establecido además el nivel naranja en el interior y litoral sur de Castellón, interior de Valencia e interior y litoral norte de Alicante, además del nivel amarillo en el litoral sur de Alicante.

Por lo pronto, el Ayuntamiento de Valencia ha convocado el Cecopal para decidir si adoptan nuevas medidas ante los episodios de lluvias, ya que a primera hora de la mañana de este domingo el consistorio había suspendido las clases en 19 centros escolares de la capital y de las pedanías del sur.

Se espera que a lo largo de la tarde la corporación dirigida por María José Catalá anuncie las medidas que se adoptarán en la ciudad.

