El Gobierno de Mazón, tras acusarle Sánchez de beneficiar a ricos con "dinero del Estado": "Él beneficia al independentismo"

La Generalitat ha replicado a Sánchez. Tras este haber acusado al Gobierno de Mazón de beneficiar a ricos "con dinero del Estado", desde el Ejecutivo valenciano han asegurado que "él beneficia al independentismo catalán".

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha asegurado no entender "cómo se atreve a decir que, en concreto, la Generalitat Valenciana está desmantelando el servicio del Estado de Bienestar".

"Dice que estamos beneficiando a unos pocos privilegiados cuando él y su Gobierno están concediendo beneficios al separatismo catalán", ha subrayado Merino.

Esta reacción por parte de la consellera y en representación del Gobierno valenciano de Carlos Mazón llega tras unas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ellas ha señalado a varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

Así, ha acusado a Castilla y León, Murcia, Aragón, Galicia, Baleares y la Comunidad Valenciana de "desviar los 300.000 millones de euros de financiación adicional del Estado para favorecer a unos pocos privilegiados".

Según ha añadido el propio Sánchez, son "los mismos que financian sus campañas, sus plataformas propagandísticas o que contratan a sus familiares".

De esta forma, durante un discurso en la reunión del Grupo Socialista, Sánchez se ha mostrado asombrado porque los gobiernos autonómicos de estas comunidades rechacen una reducción de deuda que "les hubiera permitido ahorrar 6.700 millones de euros anuales en intereses".

"Esto es incluso 1.000 millones de euros más de lo que invierten en sus universidades públicas al año", ha añadido.

Y ha instado a sus representantes políticos a luchar contra "un ataque sin precedentes al Estado de Bienestar para evitar que los derechos de la mayoría se conviertan en mercancías al servicio del beneficio de unos pocos".

La reacción del Gobierno valenciano ha sido inmediata, y ha recordado a Sánchez que "él en primera persona es el primero que está concediendo beneficios al separatismo catalán".

"Ahí sí que se están desviando fondos, no cuando dice que nosotros desviamos para algunos privilegiados", ha apuntado Merino.

Y recalca: "Pedro Sánchez es el que está desviando fondos al separatismo catalán para beneficiar al independentismo".

Además, va más allá. Según la consellera, de esto no únicamente se beneficia Cataluña: "En última instancia se está beneficiando él manteniéndose en el poder".

"El insulto, el agravio y el desvío de fondos está en Pedro Sánchez, en su Gobierno, y tiene que dejar de tratar a esta comunidad como una comunidad autónoma de segunda", ha destacado Merino.

Por otra parte, el portavoz del PP en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, Fernando Pastor, ha lamentado que Sánchez "venga ahora a dar lecciones a la Comunitat Valenciana sobre desmantelar el Estado del Bienestar cuando él es el único que está desmantelando el Estado de todos los españoles para dárselo a Cataluña y País Vasco".

En un comunicado, Pastor ha subrayado que la quita de la deuda por parte del Gobierno es "un chantaje para mantenerse en el sillón a cambio de pactos con los separatistas".

Esta fórmula, ha indicado, "no generaría recursos adicionales para destinar a sanidad, educación o servicios sociales que merecen nuestros ciudadanos".

Por contra, es "una nueva burla hacia los valencianos que seguimos asfixiados e infrafinanciados mientras se nos niega la reforma del sistema de financiación, el fondo de nivelación transitorio y el extraFLA en el peor momento de nuestra historia".

Para el diputado del PP, "lo que sí debilita y socava el Estado de bienestar es la falta de una financiación justa a la que nos somete el presidente a los valencianos".

"Sánchez lleva ocho años prometiendo una financiación autonómica que nunca llega y mientras castiga a los valencianos dejándonos como la comunidad peor financiada de España", ha criticado.

A su juicio, el presidente del Gobierno "es un cínico quien habla de regalos y cesiones el que ha regalado amnistías, indultos, quitas de deuda, versiones de la memoria histórica y un montón de cosas más a los que quieren romper España, y solo por mantenerse en el Gobierno".

"La Moncloa regala el dinero de los valencianos y de todos los españoles a cambio de un puñado de votos", ha remarcado.

Para el diputado 'popular', "desde ese cinismo que siempre le ha caracterizado, insulta a la Comunitat Valenciana con acusaciones falsas que solo buscan tapar sus cesiones a los independentistas y su propia incapacidad".

"Nosotros hemos aprobado unos presupuestos para 2025 en los que reforzamos los servicios públicos y la atención social, entre lo que destaca sanidad, educación o servicios sociales. En resumen, el gasto social equivale al 81,5% del total del presupuesto no financiero. 1.100 millones más para gasto social. Y todo eso sin la ayuda de Sánchez, que nos ha dejado solos", ha zanjado.