Una grabación revela las instrucciones de Salomé Pradas en el Cecopi de la dana: "Llamad a Polo, que a mí no me apetece"

Una grabación inédita del Cecopi convocado el día de la fatídica dana que dejó 228 fallecidos en la provincia de Valencia ha revelado las instrucciones que la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, dio durante la tarde del 29 de octubre.

La grabación emitida por RTVE recoge las conversaciones de la sala del Cecopi el 29 de octubre en la que también se encuentran Emilio Argüeso, exnúmero dos de Emergencias, Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, y José Miguel Basset, jefe de Bomberos de Valencia, entre otros.

El vídeo corresponde a las 19:00 horas, cuando la situación en muchos municipios ya era grave por el desbordamiento del barranco del Poyo en l'Horta Sud.

En él se escucha a la exconsellera pedir el número del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, para llamarle. "Que alguien llame a Polo, que a mí no me apetece", se escucha.

Además, en la grabación se puede observar cómo la exconsellera dio indicaciones sobre el contenido del mensaje de alerta a los móviles ES-Alert. De hecho, se escucha a Pradas pedir que se incluyan "las vías de comunicación".

"Ponemos también las vías de comunicación, que solo serán el 112, el Twitter oficial de Emergencias de la Comunidad Valenciana y À Punt", detalla la exconsellera.

"Hay que especificarlo, meterlo en el texto, por favor, lo de @112 y lo de À Punt", recalca la exconsellera de Interior.

Sin embargo, esta grabación contrasta con la declaración que Pradas realizó ante la jueza, donde descargó la responsabilidad de la redacción del mensaje en los técnicos. La exconsellera de Interior aseguró que no dirigía nada y que no tenía conocimientos ni experiencia en Emergencias, según fuentes conocedoras del interrogatorio.

Por su parte, un técnico que participó en el envío del ES-Alert declaró el pasado mayo ante la jueza de la dana que Pradas ordenó que la alerta no se mandara hasta que ella lo autorizara y sin que ella diera el visto bueno.

Con ello, descargó la responsabilidad en los técnicos y agregó que los Planes de Emergencias "están diseñados para no tener que pensar y no estar tomando decisiones".

Llamadas a Polo y Bernabé

En el vídeo también se ve cómo Pradas llama a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, y le pide que se conecte, mientras que pide que alguien llame a Miguel Polo, el presidente de la CHJ.

"A mí no me apetece llamarlo", llega a afirmar la exconsellera. Finalmente es el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, el que llama a Polo.

Más tarde, Pradas pregunta: "¿Sabemos algo más de Utiel?", en referencia a la localidad en el interior de Valencia donde el río Magro se había desbordado hacía horas.

Le responde el jefe de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, quien asegura que siguen sin poder acceder a la zona y propone utilizar una máquina "de 40 o 45 toneladas" para los rescates.

"Vamos a intentar a ver si la podemos mover a esta zona, donde está el agua, podemos intentar algún rescate más, pero hasta ahí, mientras esto no pare…", afirma. Además, añade que "es una situación crítica, la gente estará ya con hipotermia".