Vox no ve "oportunos" nuevos presupuestos de la Generalitat como quiere Mazón ante la baja ejecución de los anteriores

Si cero fuese muy poca ilusión y diez muchísima, Vox probablemente pondría un menos diez a la emoción que le producen unos nuevos presupuestos de la Generalitat en este momento.

La realidad es que la formación ha recibido con poco entusiasmo la idea del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de tratar de presentar las cuentas de 2026 en los plazos legales (antes del 1 de noviembre).

De acuerdo con fuentes de Vox, la razón es que no ven "oportuno" sacar adelante unos nuevos presupuestos tan poco tiempo después de aprobar los anteriores.

Las Consellerias trabajan desde hace varias semanas en las cuentas de 2026, como publicó EL ESPAÑOL.

La intención de Mazón es presentarlos y tramitarlos en Les Corts para sacarlos adelante de cara a diciembre.

Para ello, sin embargo, será necesario una primera negociación con Vox, al estilo de la de los de 2025. Entonces, el presidente de la Generalitat anunció un acuerdo con ellos, después de lo cual ya comenzó la tramitación parlamentaria.

El líder del Gobierno autonómico asumió en su discurso público postulados de la formación en políticas verdes o inmigración.

Lo hizo después de meses de conversaciones discretas que llevó en primera persona con miembros de la dirección nacional de Vox.

En su recorrido por Les Corts, también hubo cesiones por parte del PP: recorte de las subvenciones a los sindicatos y a la patronal, vaciado del presupuesto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y realización de pruebas de edad a menores migrantes para cotejar que no son mayores de edad.

Órdenes de Madrid

Todo apunta a que ahora suceda lo mismo. Los cargos valencianos de Vox encargados de las negociaciones en Les Corts esperan órdenes de Madrid.

Nada se moverá hasta que la dirección nacional no lo decida, de manera que si conviene a nivel estratégico se acordarán las cuentas con el PP y, si no, no.

En cualquier caso, no cunde el entusiasmo. Fuentes de Vox indican que no les agrada la idea de aprobar unas cuentas nuevas con un grado de ejecución tan bajo de las anteriores, que se aprobaron en mayo.

Con el parón de verano de por medio, piensan que apenas han echado a andar y que muchas partidas (e incluso cuestiones introducidas por ellos) se quedarán en el limbo.

Eso no quiere decir, en cualquier caso, que rechacen sentarse a negociar. Si así lo decide Madrid lo harán y pondrán sus condiciones "como no podría ser de otra manera", señalan.

¿Serán un doble o nada respecto a las anteriores? En Vox no lo aclaran. Eso sí, las negociaciones podrían ir condicionadas a asuntos paralelos, como alguna otra ley que entre al Parlamento.

En la formación, además, circunscriben la 'batalla' a Les Corts y aseguran que no quieren meter las desavenencias con el PP en otras instituciones como la Diputación de Valencia, que otorgará subvenciones a la AVL.

Debido a la resistencia de Vox a sacar ya nuevos presupuestos, no es descartable que se pudiera posponer su presentación y tramitación a más adelante. Por ejemplo, el primer trimestre del próximo año.