Fornes (Derecho Sanitario) reclama reconocer a los sanitarios como "profesión de riesgo" y dotar de fondos reales a la Ley ELA

El presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana (ADSCV), Carlos Fornes, reclama en una entrevista con Efe que los sanitarios sean reconocidos oficialmente como “profesión de riesgo”.

Asegura que las altas tasas de problemas de salud mental y el desgaste laboral justifican esta petición, y critica que no existan medidas específicas para proteger a los profesionales.

Congreso en Alicante

Estas y otras cuestiones se debatirán en el VIII Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana, que se celebrará en Alicante los días 18 y 19 de septiembre.

El encuentro contará con ocho mesas de debate y más de una treintena de expertos para abordar los principales retos de la sanidad.

Ley ELA, sin recursos

Uno de los temas centrales será la Ley ELA, aprobada en 2024 pero todavía sin financiación ni formación para cuidadores.

Fornes alerta de que se trata de una enfermedad neurodegenerativa con un recorrido muy corto y que, sin recursos, “habrá pacientes que fallezcan sin recibir la atención adecuada”.

Reclama que la norma disponga de fondos suficientes y garantice trámites ágiles, cuidadores 24 horas, reconocimiento de la discapacidad y beneficios fiscales.

Salud mental

Fornes considera “inadmisible” que uno de cada cuatro sanitarios padezca algún problema psicológico y que no haya un plan específico para atenderlos.

Denuncia además la sobrecarga laboral, las guardias interminables y el éxodo de médicos al extranjero. A su juicio, el colectivo debería adoptar “medidas más duras” para defender sus derechos.

Pseudoterapias

El presidente de la ADSCV alerta del riesgo que supone sustituir tratamientos médicos por pseudoterapias y critica que las sanciones a quienes las promueven sean mínimas.

“Solo se detectan cuando ya ha habido una complicación grave”, señala, al tiempo que pide a los pacientes comprobar siempre si quien ofrece estos servicios tiene titulación sanitaria.

Violencia

Las agresiones a médicos, enfermeras y farmacéuticos también estarán sobre la mesa. Fornes denuncia que muchas no se denuncian y que las penas son tan bajas que “sale barato agredir a un sanitario”.

Reclama endurecer las sanciones y que se reconozca la autoridad de los médicos también en la sanidad privada.

Emergencias y protocolos

Otro de los debates girará en torno a la gestión de emergencias. Fornes considera necesario simplificar y unificar la normativa para evitar “52 legislaciones diferentes” y garantizar una movilización rápida de recursos.

Advierte que no se puede depender de criterios políticos o territoriales para dar respuesta a una catástrofe.

El congreso concluirá con la entrega del V Premio de Derecho Sanitario a Alicante Gastronómica Solidaria, iniciativa surgida durante la pandemia y que también fue clave en la última DANA al repartir menús diarios entre los afectados.