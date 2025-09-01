Del gran examen parlamentario de Mazón a los nuevos presupuestos de 2026: la 'vuelta al cole' en la política valenciana

El nuevo curso en Les Corts Valencianes arranca este septiembre para dar inicio a un otoño intenso en la política de la Comunitat con el gran examen parlamentario de Carlos Mazón once meses después de la dana.

El Debate de Política General, que previsiblemente se celebrará entre los días 24 y 26 del próximo mes, es la primera cita crucial. En él, el presidente de la Generalitat marcará sus líneas básicas de gestión del siguiente año.

El debate tiene ya de por sí importancia porque suele estar plagado de promesas y la oposición se dedica a poner 'deberes' al Gobierno autonómico.

Pero esta vez tiene el añadido de la gestión de la fatídica dana del 29 de octubre, que pasó a condicionar desde el primer minuto lo que queda de legislatura.

La cita se producirá justo un mes antes del primer aniversario, momento de realizar balances en todos los sentidos. Por parte de Mazón para, seguramente, reivindicar todos los avances en la reconstrucción y transmitir el mensaje de su continuidad pese a todo.

El presidente de la Generalitat, que ha pasado por sus horas políticas más bajas en los últimos meses, tiene intención de agotar la legislatura tal como ha dejado claro y se ha marcado una hoja de ruta para conseguirlo.

Ésta pasa por tratar de recuperar la normalidad institucional con mayor presencia pública, también en la 'zona cero' de la dana de manera progresiva.

El contexto en el PSOE, al que le han afectado diversos escándalos, le ha dado un respiro a su situación política y Génova no parece querer mover ficha en este momento para su relevo pese a que lo sigue viendo un problema.

Algo que le va a permitir a Mazón ir cumpliendo hitos hasta que la dirección nacional del PP tome una decisión sobre su futuro, sobre la celebración o no de un congreso regional y sobre la candidatura a la Generalitat, que su entorno no da por perdida.

El primer aniversario tras la dana será un momento de pico de tensión que deberá superar. Mientras, la oposición le seguirá afeando la gestión y le pedirá de nuevo su dimisión en las ocasiones que pueda, como el Debate de Política General.

La izquierda, desnortada

La situación de la izquierda tampoco es la mejor, con un PSOE tocado por las causas de presunta corrupción a nivel nacional; otros escándalos como el del título del que fuera comisionado para la dana José María Ángel; o una líder en la Comunitat, Diana Morant, que no acaba de despegar.

Compromís, por su parte, anda dividido desde que sus dos diputados en el Congreso hayan decidido ir cada uno por su cuenta y Àgueda Micó (de Més) ha abandonado el grupo de Sumar mientras Alberto Ibáñez (de Iniciativa) se ha quedado. Algo que afecta, aunque se niegue, a la labor a la interna.

En definitiva, una serie de circunstancias que dificulta a ambas formaciones de izquierdas posicionarse como alternativa real frente a Mazón.

Los portavoces de Compromís y el PSPV, Joan Baldoví y José Muñoz. Jorge Gil / EP

Presupuestos

Después de este Debate de Política General y prácticamente solapándose con el primera aniversario de la tragedia, llegará otra fecha clave: la de presentación de los Presupuestos de la Generalitat de 2026.

Como ha publicado EL ESPAÑOL, las Consellerias ya se encuentran inmersas en plena elaboración de las cuentas del próximo año con la intención de que estén preparadas en tiempo y forma -antes del 1 de noviembre como marca la ley-.

La voluntad es presentarlos y tratar de iniciar su tramitación en Les Corts para aprobarlos a final de año, pero son muchas las incógnitas que existen: desde si llegarán al Parlamento autonómico hasta a si obtendrán luz verde, pues tendrían que lograr el apoyo de Vox tras la dura negociación de los de 2025, que se sacaron adelante hace apenas tres meses.

Mazón tiene decidido intentar sacar adelante las cuentas pese a que se antojaba complicado que asumiera el riesgo. Una nueva negociación con Vox no será fácil.

De hecho, son muchas las voces que creen que una prórroga de los presupuestos actualmente en vigor es un escenario probable ante las dificultades de unos nuevos en 2026. Habrá que esperar hasta otoño para comprobar lo que sucede.

Órganos

Mientras todo esto ocurre, Les Corts también serán escenario de otras cuestiones pendientes, como la renovación de dos órganos: el Consejo de Transparencia y el Consejo Rector de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria.

El Consejo de Transparencia lleva en funciones más de cuatro años y es uno de los entes pendientes de renovar junto con el Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes o el Consell Valencià de Cultura.

Las relaciones rotas entre la derecha y la izquierda han impedido negociarlos, pues el PP necesita a un partido de la oposición y el PSPV se niega a pactar.

En el caso del Consejo de Transparencia, sin embargo, la ley permite la mayoría absoluta. Así que el PP va a impulsar los nombramientos sólo junto a Vox, a no ser que los socialistas reculen y se avengan a negociar en bloque los órganos estatutarios, lo que conllevaría un reparto de la representación en los puestos con la derecha.

Lo mismo ocurrirá con la Agencia de Seguridad Ferroviaria, en la que los mandatos expiraban este julio. El PP le ofrecerá al PSPV entrar en la renovación si pacta todos los entes estatutarios y, si no, lo hará en solitario.

La agencia tiene un significado especial, pues fue aquella impulsada por los socialistas a raíz del accidente de metro de Valencia en 2006 en el que fallecieron 43 personas.

Ésta fue creada a través de una ley que salió adelante en 2018 sin los votos del PP y su labor es velar por el mantenimiento general de la seguridad en la circulación. Actualmente depende de la Conselleria de Infraestructuras.

Leyes

A Les Corts también llegará la tramitación de algunas leyes importantes, como la de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) impulsada por la Conselleria de Servicios Sociales que dirige Susana Camarero.

La norma fue aprobada por el Gobierno y entre las novedades más destacadas se encuentra la compatibilidad de la prestación con un empleo.

Pero el PP necesitará los apoyos de Vox y es probable que se convierta en un nuevo choque entre ambas formaciones, tal como informó EL ESPAÑOL.

Este partido defiende que la RVI sea de carácter temporal, extraordinario y vinculada a la búsqueda de trabajo. Esto supone que, probablemente, propondrá mayores limitaciones temporales a la prestación.

La vigencia de la Renta es de tres años desde la fecha de la resolución de la concesión, después de lo cual se debe renovar. Vox aboga por que exista un tope de tiempo durante el cual se pueda cobrar la prestación.

El portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos. Rober Solsona / EP

Asimismo, propondrán que exista un control de la prestación, por ejemplo a través de inspecciones, para comprobar el destino.

Otra de las batallas será, muy posiblemente, los requisitos para extranjeros, en línea con los postulados de Vox en materia de inmigración. Así, defienden que la prestación incorpore requisitos como que se pruebe la residencia continuada.

Una de las tramitaciones que más interés suscitará será también la de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para rebajar la barrera del 5% al 3% a la hora de obtener representación en el Parlamento autonómico.

Está impulsada por el exsocialista Jorge Rodríguez, quien fue presidente de la Diputación de Valencia y actualmente es alcalde de Ontinyent y líder de la formación comarcal Ens Uneix.

Los pactos que se puedan dar resultarán importantes. Compromís asegura que lo apoyará, el PSPV se abre a ello (aunque resultará complicada la negociación) y el PP se resiste a respaldarlo pese a que son sus socios en la corporación provincial. Ens Uneix podría llegar a aceptar un 5% provincial, aunque los populares tampoco lo ven.

Otoño será asimismo momento de comprobar qué ocurre con la Ley de Tracte Just (Trato Justo) presentada por Compromís en mayo de 2024 y la cual se encuentra en vía muerta.

La norma contenía tres reivindicaciones: la reforma del sistema de financiación autonómica; la aprobación urgente, mientras tanto, de un fondo de nivelación –un mecanismo transitorio con el que se reparte dinero entre las comunidades peor financiadas para que puedan acercarse a la media del conjunto de territorios–; y la regularización de la deuda histórica.

La intención de Compromís era -y es- presentarla en el Congreso una vez pasara por Les Corts. Esto desencadenó un conflicto con el PP, que había tratado de hacer una pinza con la coalición en este texto para presionar al PSOE.

Los populares la vaciaron prácticamente de contenido con el apoyo de Vox en comisión. Compromís se quedó desubicado y decidió no llevarla a pleno en el pasado periodo de sesiones.

Fuentes de la coalición explicaron a este periódico que a partir de septiembre la intención es incluirla en un pleno para que salga adelante y, a continuación, pedir al PP y Vox que la manden al Congreso. Allí tratarán de 'arreglarla' a través de enmiendas de sus diputados para intentar aprobarla.