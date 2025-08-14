El incendio de Teresa de Cofrentes, perimetrado por los bomberos tras arrasar el fuego 504 hectáreas

Una construcción afectada por el incendio de Teresa de Cofrentes (Valencia). Efe / Manuel Bruque

Los bomberos han conseguido perimetrar el incendio de Teresa de Cofrentes (Valencia). Según la primera estimación provisional, el fuego ha arrasado 504 hectáreas.

Las tareas se centran a partir de la tarde de este jueves en sofocar "alguna pequeña reproducción" de las llamas, aunque todavía preocupa la zona sureste por ser "la más abrupta y de difícil acceso por tierra".

Así lo han trasladado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y el director del puesto de mando avanzado (PMA) y oficial del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Juan Carlos Escudero, en declaraciones a los medios desde el PMA en Teresa de Cofrentes, tal y como recoge Europa Press.

La estimación provisional de 504 hectáreas se distribuye entre 440 en Teresa de Cofrentes; y 64 en la vecina localidad de Ayora.

El incendio se divide en tres sectores y preocupa el sureste. "No podemos llevar allí agua, únicamente con medios aéreos. Esa zona del perímetro nos va a costar más rematarla", ha indicado el director del PMA.

"En el perímetro que tenemos perimetrado no se observan llamas, hay alguna pequeña reproducción, estamos trabajando en ella y nos sigue preocupando la zona sureste", ha explicado el conseller, quien ha asegurado que se trabaja con retardante para evitar reproducciones.

Por el momento se mantiene el dispositivo de extinción desplegado desde primera hora de este jueves, con entre 170 y 190 efectivos sobre el terreno, entre ellos los de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

También continúa la situación 2 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF) y 15 personas siguen desalojadas.

Fuego activo

Este jueves se ha declarado otro incendio forestal en Bicorp, en la zona del río Fraile, por lo que se están "alternando recursos" desde el dispositivo de Teresa de Cofrentes para evitar su propagación.

"Es importante que todos los recursos se centren ahora en este incendio [el de Teresa de Cofrentes] y evitar que se propague otro con las tormentas secas o los rayos latentes", ha subrayado Valderrama.

Por esta razón, ha afirmado que un helicóptero de vigilancia sobrevuela las zona donde ha habido tormentas secas, como la de Venta del Moro, la de Requena-Utiel y la de Los Serranos, y se encarga de visualizar si existe algún conato de incendio para "actuar lo más pronto posible".

De cara a la tarde de este jueves se prevé que haga más calor y se presta atención a la velocidad del viento. "Tenemos que actuar con la máxima intensidad y la máxima prevención", ha insistido el titular de Emergencias.

En la misma línea, el director del PMA ha mostrado su preocupación porque pueda haber tormentas e inestabilidad que genere "giros de viento" y rayos que provoquen reproducciones tanto dentro como fuera de este incendio.

"Todavía hay muchos puntos que están calientes y por eso estamos temiendo más reproducciones a medida que avanza el día", ha señalado.

Por otra parte, los responsables del dispositivo han explicado que se ha producido un incidente con un miembro de una brigada helitransportada que ha sufrido "algún problema en la rodilla" y ha sido evacuado en helicóptero hasta una ambulancia.