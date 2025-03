Miles de personas piden la dimisión "inexcusable" de Mazón y arropan a las familias de las víctimas de la dana

Miles de valencianos han vuelto a salir a las calles de Valencia este sábado para pedir la dimisión "inexcusable" del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión durante la emergencia de la dana del pasado 29 de octubre.

Esta nueva protesta tiene lugar cuando se cumplen cuatro meses de la tragedia, que dejó en la provincia de Valencia 224 personas fallecidas y siguen en paradero desconocido tres personas.

En esta ocasión se ha dado protagonismo a las asociaciones de víctimas de la dana que han constituido y encabezan la marcha con una pancarta con el lema "Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia. Asesinos".

La portan familiares de personas que murieron en las inundaciones, junto a representantes de las asociaciones de afectados y de la decena de comités locales de emergencia y reconstrucción que se han creado en zonas afectadas.

La quinta protesta contra el jefe del Ejecutivo valenciano ha arrancado este sábado, pasadas las 18.18 horas, en la calle Colón, esquina con Russafa, para llegar a la avenida Navarro Reverter.

La manifestación también ha estado encabezada por una pancarta con el lema Mazón Dimissió, con lazo negro en señal de duelo y la foto de Mazón boca abajo.

En la cabecera han estado presentes asociaciones de víctimas y personas afectadas, como Marc Ferri, de Per l'Horta; Amparo, del 112; Òscar Llago, del Comité Local Massanassa; Maria Josep Gradolí; o CLER Catarroja.

A la pancarta principal se han unido otras con mensajes como "Ni olvido ni perdón, Mazón dimisión"; "Mazón, dimisión y prisión"; "Criminal"; "Mazoff'; "Mazón, no estabas. Ahora no estés".

Igualmente, como en las anteriores marchas, se han mostrado algunas fotografías de familiares fallecidos y mensajes como "Justicia por mi marido y mis hijos", "Mazón, tú lo has matado" y "Víctimas de Mazón".

Las organizadas los pasados meses congregaron a 130.000 personas en la primera, a 100.000 en la segunda y a 80.000 en la tercera, según los datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, liderada por la socialista Pilar Bernabé.

La horquilla de la cuarta marcha se situó entre los 25.000 y 7.000 asistentes. Este dato representó poco más del 30% de los 80.000 del pasado mes de diciembre.

Dimisión "inexcusable"

Entre las asistentes a la protesta se encuentra la vecina de Catarroja, Rosa María Álvarez, que ha expresado que ha acudido en representación del colectivo de familias de víctimas mortales del 29 de octubre "para pedir, una vez más, la dimisión, esta vez ya inexcusable, de Carlos Mazón".

"Ya no podemos aguantar más, para las familias esta semana ha sido muy mala. No podemos aguantar ni una mentira más. No nos ha representado desde el día 29", ha censurado, a lo que ha agregado que su actitud "es una burla" porque no les ha atendido "en ningún momento".

La también afectada Susana ha hablado en nombre de su marido José Ruiz Torrecilla. Falleció "antes de que sonara la alarma". "Cada día que pasa, este hombre -en referencia a Mazón- sigue apareciendo en la tele y nos hace comentarios con los que nos va matando", ha lamentado.

"Es indeseable que todos los días se lloren lágrimas de ver que no se puede hacer que este hombre dimita y vaya mostrando la cara por ahí", ha proseguido.

Por su parte, Mariló Gradolí, de la Asociación Víctimas 29 de Octubre de 2024, ha lamentado que el dolor de las víctimas es "inmenso": "Hay 75 pueblos afectados y muchas personas que no están aquí porque no se lanzó una alerta".

En este sentido, ha reiterado que la gente "no se va a cansar de decir que una alerta a tiempo hubiera salvado muchísimas vidas, la mayoría de ellas", al tiempo que ha exigido a Mazón que "dimita ya por la dignidad de todos los valencianos".

Asimismo, el representante del Comité Local de Reconstrucción de Catarroja, Borja Ramírez, ha lamentado que "se quedaron solos": "Nos dimos cuenta de que no había ningún tipo de tejido asociativo al que agarrarnos para empezar a reconstruir y para salir adelante".

"Y vamos a reivindicar que necesitamos gente, organizarnos toda la sociedad civil de los pueblos para trabajar por la reconstrucción. Porque si no estamos todos juntos en esto, no habrá una reconstrucción", ha remarcado.

Bajo el balcón

Al finalizar el disparo de la primera mascletà este sábado en Valencia, un grupo de personas convocadas por la Intifalla se ha concentrado debajo del balcón del Ayuntamiento para protestar por la gestión de la dana del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y reclamar su dimisión.

Mazón no ha estado presente en el consistorio, ni tampoco ningún miembro del Consell. Sí lo han estado el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, que han rechazado responder sobre si el presidente debe dimitir.

Algunos de los manifestantes han mostrado carteles y pancartas en las que se podía leer "Asesinos", "20:11 Ni olvido ni perdón. Mazón a prisión", "227 muertes evitables", "Mazón dimisión" o "17 en Valencia. Catalá también eres responsable". También se han coreado consignas como "El president, a Picassent".

