Tensión en las Cortes Valencianas: "Sinvergüenza", "ventilador de porquería" y "auténtica basura"

La Comisión de Hacienda de las Cortes Valencianas ha finalizado este martes con un tenso rifirrafe entre el conseller de Educación, José Antonio Rovira, y el diputado de Compromís Gerard Fullana.

Lo que parecía una jornada tranquila en la que los miembros del Gobierno valenciano tenían que explicar los presupuestos de sus departamentos para 2024 se ha convertido en un enfrentamiento en el que el titular de Educación ha acusado a Fullana de ser un "sinvergüenza".

El detonante ha sido el caso Ciegsa. El parlamentario de la coalición nacionalista le ha echado en cara a Rovira que estuviera en la Conselleria cuando "desaparecieron 1.000 millones de euros de sobrecostes". En esta línea, también ha acusado a la parlamentaria del grupo popular Beatriz Gascó de "cobrar sin ir a trabajar".

"No tienen vergüenza ni la conocen", ha dicho Fullana, palabras que han molestado al conseller, quien, sin micrófono, le ha acusado de "difamador profesional" y de "sinvergüenza".

"El conseller de Educación me está insultando", ha protestado el parlamentario de Compromís y, ante el revuelo que se ha generado, el presidente de la Comisión, el socialista Toni Gaspar, se ha visto obligado a intervenir para exigir respeto.

"No me gusta ni creo que sea digno como representantes de los ciudadanos que somos", ha defendido, al tiempo que ha afeado a sus señorías que hagan del debate parlamentario un "patio de colegio". Y ante las continuas interrupciones, ha añadido: "Esto es el templo de la palabra, no intenten hacer una conversación de barra de bar".

En ese punto, la diputada del PP Beatriz Gascó ha reclamado la palabra por alusiones. Ha lamentado que Fullana esté acostumbrado a "hacer el circo" para tener "sus minutos de gloria" y ha calificado de "auténtica basura" la política que hace Compromís.

El diputado de Compromís Gerard Fullana este martes en la Comisión de Hacienda. EE

La popular incluso ha instado a Fullana a hacer esas mismas acusaciones fuera del Parlamento autonómico, sin inmunidad, para poder tomar acciones legales y "defender su honor". "Si es tan valiente, atrévase a decirlo fuera", le ha espetado visiblemente enfadada.

En su turno de intervención, el diputado de Compromís ha considerado "impropio" que un miembro del Consell "insulte" a los parlamentarios y ha reclamado una disculpa. Ha aprovechado también para volver a lanzar acusaciones contra Gascó, quien ha explotado: "No lo voy a soportar, se pasa el reglamento por el arco del triunfo".

Ha sido el propio conseller el encargado de cerrar las intervenciones de la Comisión, pero lejos de rebajar la tensión, ha acusado a Fullana de ser "un ventilador de porquería". "Es como si yo dijera que usted, por ser del partido de Mónica Oltra, es un violador de menores, algo que yo nunca diría", ha concluido.

Tras la polémica, Toni Gaspar ha recordado a los diputados que la comisión se retomaba después del parón para comer. "No tomen café", ha recomendado entre risas.

Revisión de las obras

Por otra parte, el conseller ha anunciado que su departamento ha iniciado los trámites para revisar la delegación de una serie de obras escolares del Plan Edificant por valor de 65 millones de euros.

Ha señalado que el anterior Ejecutivo, compuesto por el PSOE, Compromís y Podemos, dejó partidas comprometidas estando en funciones.

Según ha avanzado este martes el diario Las Provincias, las delegaciones cuestionadas se refieren a doce localidades: Petrer, Burjassot, Casinos, Quartell, Villena, Albalat dels Sorells, Senyera, Sagunto, Borriol, Betxí, Mislata y Benicarló.

El conseller Rovira y el presidente de la Comisión de Hacienda, Toni Gaspar, este martes. EE

"Se trata casualmente de seis municipios del PSPV, cinco de Compromís y uno que a última hora se les coló porque hubo un cambio y tiene gobierno del PP con un partido independiente", ha ironizado Rovira.

En este sentido, ha afirmado que en la etapa de gobierno anterior "años tras año se vio cómo los presupuestos del Plan Edificant eran verdaderamente llamativos, con cifras que oscilaban entre los 110 y los 310 millones".

Sin embargo, ha apuntado, las cifras de ejecución "dan la verdadera cara de la gestión de Compromís y el PSPV en esta Conselleria". Al respecto, ha explicado que de un total de 1.639 millones de euros presupuestados en los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 "solo ejecutaron 377 millones, un 23%".

