Tensión en Portland: ICE detiene a manifestantes durante protestas contra el gobierno de Donald Trump

ICE detiene a manifestantes durante protestas contra el gobierno de Donald Trump en Portland Europa Press

Las protestas contra el gobierno de Donald Trump volvieron a encender la tensión en Portland, donde agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a varios manifestantes frente a una instalación federal. Las autoridades locales y federales no confirmaron aún el número exacto de arrestos.

Protestas frente a las oficinas de ICE en Portland

El enfrentamiento se registró el domingo en las afueras del edificio de ICE, ubicado en el área de South Waterfront. Los manifestantes exigían el cierre de la agencia y denunciaban las recientes acciones federales impulsadas por Trump en Estados Unidos.

Videos difundidos en redes sociales muestran a oficiales federales deteniendo a personas, algunas de ellas reducidas en el suelo mientras intentaban resistirse. Desde el inicio de las protestas en junio, la Policía de Portland informó sobre 49 arrestos, aunque aseguró que en esta jornada no hubo detenciones por parte de su departamento.

More arrests going down outside the ICE Facility here in Portland, we’ve already seen several arrests and is still early in the day @NewsNation pic.twitter.com/kkah3pK8tq — Jorge Ventura Media (@VenturaReport) October 13, 2025

Disputa legal por el despliegue de tropas

Las manifestaciones ocurren en medio de un conflicto creciente entre la ciudad y la Casa Blanca por el uso de fuerzas federales. El presidente Donald Trump anunció su intención de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Portland para reforzar las operaciones de ICE y proteger edificios federales.

Un juez federal bloqueó temporalmente esa medida, alegando que el mandatario excedió su autoridad constitucional. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito permitió parcialmente que continúe el proceso de federalización de la Guardia Nacional, aunque prohibió su ingreso a la ciudad.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó la intención del gobierno de “reforzar la presencia federal” y adquirir nuevas propiedades para ICE y otras agencias.