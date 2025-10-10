Una mujer de Florida muere tras quedar atrapada en un accidente con su Tesla en Miami Beach: el auto quedó en llamas

Un Tesla y una camioneta SUV viajaban hacia el oeste por Northwest 163rd Street, Miami. Devoun Cetoute (Miami Herald) / Miami Beach JCC

Una mujer joven de Florida perdió la vida tras un grave accidente con su Tesla en Miami Beach. La víctima, identificada como Julie Eibinder, tenía 24 años. Autoridades y testigos detallaron que la joven murió atrapada dentro del vehículo, luego de que quedara envuelto en llamas y se incendiara por completo.

¿Cómo ocurrió el accidente del Tesla en Miami Beach?

De acuerdo con la Policía de North Miami Beach, el hecho ocurrió la tarde del 1 de octubre en Estados Unidos, cuando una camioneta SUV habría cortado el paso al Tesla en la Northwest 163rd Street.

El impacto del Tesla contra un poste provocó un incendio inmediato. Imágenes difundidas por las autoridades muestran a los oficiales intentando romper las ventanas y usar extinguidores para rescatar a la conductora, sin éxito.

Julie Eibinder murió en el lugar, según confirmó el canal WTVJ. Un testigo, identificado como Luis Aguiar, declaró al medio WPLG “supongo que se quemó dentro porque no pudo salir del auto. Sí, fue horrible”.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade informó que otra persona fue trasladada a un hospital, aunque no se ha precisado su estado ni su participación exacta en el choque.

¿Quién era Julie Eibinder, la joven que murió en el incendio del auto?

Según información recopilada por People, el Centro Comunitario Judío de Miami Beach confirmó el fallecimiento de Eibinder, quien trabajaba allí como coordinadora de membresías desde abril de 2024.

En un mensaje publicado en Facebook, el centro lamentó su pérdida y destacó su “espíritu brillante, corazón amable y compromiso con la comunidad”.

Captura de pantalla. Publicación de Miami Beach JCC

El rabino Alexander Kaller, del Centro Ruso de Jabad, recordó a la joven como “una persona que entraba a una sala y cambiaba el ambiente de inmediato”. Agregó a WTVJ que era “el alma del grupo de jóvenes profesionales y eso era su pasión”.