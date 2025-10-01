Gavin Newsom arremete contra Trump por los nuevos aranceles: "¿Qué tal si hacemos algo que funcione?"

El presidente Donald Trump anunció nuevos aranceles para la industria del cine, una medida que generó un fuerte cruce con el gobernador de California, Gavin Newsom, quien advirtió que la decisión perjudicará a los consumidores y al sector audiovisual en Estados Unidos.

¿Qué dijo Donald Trump sobre los nuevos aranceles al cine?

En Truth Social, Donald Trump publicó: “Nuestro negocio de hacer películas ha sido robado de Estados Unidos por otros países, como si le robaran un dulce a un bebé. California, con su débil e incompetente gobernador, ha sido particularmente golpeada. Por lo tanto, para resolver este problema de nunca acabar, impondré un arancel del 100 % a todas las películas que se hagan fuera de Estados Unidos”.

“Gracias por su atención a este asunto. ¡HAGAMOS AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ! Presidente DJT, concluyó el mensaje.

Con esa declaración, el mandatario confirmó que planea aplicar un arancel del 100 % a las películas producidas en el extranjero, una medida que ya había mencionado anteriormente.

La tajante respuesta de Gavin Newsom

“Ya estás pagando más por huevos, café, juguetes, zapatos, electricidad, muebles, autos y vuelos. Ahora, Trump quiere aumentar impuestos para ver películas. PAGA MÁS Y NO DISFRUTES NADA. Esa es la América de Donald Trump”, contestó desde X el gobernador de California, Gavin Newsom.

Según Deadline, el gobernador recordó que había propuesto extender a nivel nacional el programa de créditos fiscales de California por 750 millones de dólares para la industria del cine. “En lugar de solo agitar los brazos y gritar ‘ARANCELES’, ¿qué tal si hacemos algo que realmente funcione?”, señaló Newsom.

El equipo de prensa de Newsom reforzó su postura con otra declaración en X: “El Gobernador trató de explicarle esto a Trump hace meses, cuando lo propuso inicialmente: sus acciones causarán un daño irreparable a la industria cinematográfica estadounidense. Lo de hoy es 100% estúpido”.

La oficina del gobernador también ironizó: “¡Dios mío! ¡Trump ahora está poniendo aranceles a Jesús! ¡Enfermo!”, en referencia a la secuela de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, filmada fuera del país.