Estudiantes en Texas revelan la inclusión de preguntas sobre inmigración en un examen

En Texas, una denuncia estudiantil ha generado polémica luego de que se revelara la aparición de preguntas relacionadas con inmigración en un examen escolar. El caso ha abierto un debate sobre el papel de los contenidos académicos y la sensibilidad hacia temas sociales y políticos en el ámbito educativo.

La denuncia que levantó controversia

De acuerdo con Telemundo, una estudiante de secundaria en Arlington, Texas, aseguró que en un examen reciente se incluyeron preguntas directamente vinculadas con la inmigración. Entre ellas, se mencionaba si el gobierno debería proporcionar seguro médico a inmigrantes indocumentados.

El caso salió a la luz cuando la joven y su familia compartieron su inconformidad con medios locales, señalando que este tipo de preguntas no deberían formar parte de una evaluación académica. La denuncia despertó inquietud en la comunidad, pues muchos consideran que puede exponer a los estudiantes a presiones políticas y sociales que van más allá del propósito educativo.

Educación, política y cuestionamientos

Otra de las estudiantes afirmó que una pregunta planteaba si los inmigrantes indocumentados podrían obtener la ciudadanía a quienes pagaran impuestos hasta exigir deportaciones masivas o negar cualquier tipo de apoyo.

Otra cuestión, en el mismo tono, preguntaba si Estados Unidos debía construir un muro en la frontera sur. Las posibles respuestas seguían la misma línea polarizante, lo que generó inquietud sobre el tipo de mensajes que estaban recibiendo menores en edad escolar a través de una evaluación académica.

¿De dónde provienen estas preguntas?

De acuerdo con el mismo medio, estos cuestionamientos no fueron creados por la escuela, sino que provienen de una plataforma en línea llamada I Side With, donde se ofrecen pruebas interactivas para que los usuarios identifiquen su afinidad con diferentes posturas políticas.

En este caso, se utilizó un ejercicio titulado “Cuestionario presidencial de 2028”, que reúne preguntas sobre migración, economía, salud, política exterior, medio ambiente y derechos civiles. Desde el Distrito Escolar de Arlington se defendió la actividad, asegurando que su intención es fomentar en los alumnos la reflexión sobre sus opiniones y no imponerles una postura específica.

Sin embargo, y de acuerdo con Telemundo, también se mencionó que la dirección del plantel se reuniría con los padres de los alumnos para revisar lo sucedido y tomar las medidas correspondientes.