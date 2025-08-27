La crema de lujo para pieles maduras con retinol y vitamina C que se vende en Walmart en Estados Unidos a 115 dólares

Mujer de mediana edad se aplica crema antienvejecimiento en la cara. Freepik - @wayhomestudio

La crema premium para pieles maduras de Kate Somerville se ha convertido en una de las más destacadas dentro del cuidado facial de alta gama en Estados Unidos. Disponible en Walmart por 115 dólares, esta crema de lujo combina retinol y vitamina C para ofrecer una acción visible sobre la textura, el tono y la luminosidad de la piel. Este producto está pensado para quienes buscan una hidratación profunda junto con beneficios antiedad, con el respaldo de una marca reconocida por sus fórmulas efectivas.

¿Qué beneficios aporta esta crema de lujo de Kate Somerville?

De acuerdo con la tienda oficial de Kate Somerville en Walmart, este producto de 1,7 oz ayuda a disminuir las arrugas, unificar el tono y dar mayor firmeza a la piel. Con una calificación casi perfecta de 5 estrellas entre poco menos de 400 reseñas, la marca señala lo siguiente:

“Repleta de retinol y vitamina C, Kate Somerville + Retinol Vitamina C es una crema hidratante rica en humedad que mejora visiblemente la textura de la piel, el tono y el aspecto de las líneas finas y las arrugas, mientras ilumina para lograr una piel más joven”.

Entre los ingredientes activos se destacan:

Retinol , para la firmeza y la disminución de las arrugas.

Ácido ascórbico (vitamina C) , por su capacidad para iluminar y emparejar el tono de la piel.

Extracto de grosella espinosa silvestre, que posee propiedades antioxidantes frente a los radicales libres.

Fotografía promocional. Walmart

Además, contiene ingredientes como el ácido hialurónico, ácidos grasos vegetales y extractos botánicos que aportan hidratación profunda y alivio para la piel deshidratada.

¿Cómo se recomienda aplicar esta crema premium para pieles maduras?

Se recomienda utilizar una capa ligera sobre rostro y cuello únicamente por la noche. En caso de sensibilidad, se sugiere reducir la frecuencia. Además, es recomendable acompañarla con el uso de protector solar a diario.

Asimismo, esta crema de lujo con retinol y vitamina C está certificada por PETA como libre de crueldad animal.