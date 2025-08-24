Una influencer latina de 27 años muere tras recibir un disparo en la cabeza por una discusión de tránsito Facebook

La influencer latina Yarely Ashley Hermosillo, de 27 años con más de 144.000 seguidores en Instagram, perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza durante una discusión de tránsito en Glendale, Arizona. La noticia causó conmoción, ya que la joven fue alcanzada por una bala perdida.

Influencer latina muere tras ser alcanzada por una bala perdida

De acuerdo con la policía, Hermosillo viajaba como pasajera en un vehículo cuando dos conductores comenzaron a discutir en la vía Camelback Road, en Glendale. En medio del altercado, Jesús Preciado Dousten, de 33 años, sacó un arma de fuego y disparó en dirección aleatoria, alcanzando a la joven en el ojo derecho.

Hermosillo fue trasladada a un hospital, donde fue declarada muerta a las pocas horas. Por su parte, el atacante fue arrestado al día siguiente y enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, asalto agravado, mala conducta con armas y poner en peligro a otros.

Hermosillo era madre de un niño de 3 años y estaba comenzando a consolidar su carrera como creadora de contenido de cocina en redes sociales.

Su hermana, Cryshan López, expresó entre lágrimas en una conferencia de prensa: “Nunca olvidaré los gritos de mi madre cuando llegué al hospital. Ella tenía sueños, planes y metas que le arrebataron de una forma cruel e injusta”.

El historial del agresor

La policía reveló que Dousten tenía un amplio historial criminal, que incluye:

Intento de robo de vehículo en 2016 y 2024.

Huida de la policía en 2022.

Resistencia al arresto y allanamiento en 2022.

Un incidente de violencia vial en Phoenix en junio, cuando golpeó a otro conductor en la cara.

Actualmente, permanece detenido con una fianza de un millón de dólares, mientras la comunidad y la familia de la víctima piden justicia.