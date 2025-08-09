El estado “favorito” de ICE para realizar arrestos migratorios: concentra una cuarta parte de todas las detenciones en EEUU

Texas se ha convertido en el principal escenario de las detenciones migratorias llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el segundo mandato de Donald Trump. De acuerdo con un análisis del Deportation Data Project, el 23.2% de todos los arrestos realizados por ICE entre enero y junio de 2025 ocurrieron en territorio texano, superando ampliamente a otros estados fronterizos como Florida y California.

Texas lidera los operativos migratorios

Los datos obtenidos por el Deportation Data Project, un esfuerzo académico y periodístico que rastrea en tiempo real la aplicación de políticas migratorias, muestran que ICE realizó más de 109,000 arrestos en los primeros seis meses de 2025.

De ese total, casi una cuarta parte se registró en Texas, un estado que mantiene una estrecha colaboración con las autoridades federales en materia migratoria.

El reporte también destaca que Florida concentró el 11% de los arrestos y California el 7%, pese a tener una de las poblaciones migrantes más grandes del país. Estas diferencias reflejan no solo los niveles de cooperación entre gobiernos estatales y federales, sino también la intensidad con la que ICE ha desplegado sus recursos en cada región.

Cooperación estatal y perfil de los detenidos

El análisis de datos muestra también que el volumen de detenciones en Texas responde, en parte, a la política de colaboración activa del estado con el gobierno federal. A diferencia de California, donde muchas jurisdicciones adoptan medidas de protección local, como las conocidas ciudades santuario, Texas permite que las agencias locales de policía colaboren directamente con ICE en la identificación y entrega de personas indocumentadas.

Además, el informe señala que una parte importante de los arrestos se ha realizado contra migrantes sin antecedentes criminales, lo que contrasta con el discurso público de la administración Trump, que ha reiterado que sus operativos se centran en individuos con historial delictivo.

Un patrón que marca diferencias regionales

El impacto de estos arrestos no es uniforme a nivel nacional. El Deportation Data Project advierte que la estrategia de ICE varía considerablemente según la región, dependiendo de factores como la densidad migrante, la infraestructura del sistema de detención y, sobre todo, el respaldo político de las autoridades estatales.

En el caso de Texas, las cifras reflejan una intensificación sostenida de la actividad migratoria interior. Más allá de la cercanía con la frontera, el estado se ha consolidado como el territorio con mayor número de redadas, detenciones y colaboraciones activas con agentes federales, lo que ha generado alarma entre comunidades migrantes, activistas y defensores de derechos humanos.

La concentración del 23.2% de los arrestos nacionales en Texas confirma que, en la actual política migratoria de Estados Unidos, la ubicación geográfica y las alianzas estatales con ICE son factores decisivos.