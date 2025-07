Walmart puso en oferta la crema ideal para piel seca y sensible en Estados Unidos: tiene ácido hialurónico y Vitamina C

Walmart puso en oferta la crema ideal para piel seca y sensible en Estados Unidos ChatGPT

Walmart puso en oferta en Estados Unidos un producto de belleza muy valorado en la actualidad: la crema facial Ginseng Green Tea Face Moisturizer de la marca Tree to Tub. Esta loción hidratante es ideal para piel seca y sensible, y se destaca por su fórmula rica en ácido hialurónico, vitaminas C, E, B5 y extractos botánicos que prometen un rostro más uniforme y sin irritaciones.

Cuáles son los beneficios de la crema que es un éxito en Walmart

La crema está diseñada para hidratar profundamente y prevenir la pérdida de agua gracias a su contenido de ácido hialurónico. A su vez, la vitamina C contribuye a equilibrar el tono del rostro y reducir visiblemente las manchas oscuras, mientras que la vitamina E actúa como una poderosa aliada contra las arrugas y líneas de expresión.

Además, su fórmula incorpora aloe vera y rosa orgánica para calmar la piel sensible, y su textura liviana permite una rápida absorción sin dejar sensación grasa. La presencia de manteca de karité y cacao aporta suavidad, sin obstruir los poros ni generar exceso de oleosidad.

La crema con ácido hialurónico está disponible en Walmart Walmart

Cuánto sale la crema Ginseng Green Tea Face Moisturizer

Disponible por 24.99 dólares en Walmart, esta crema antienvejecimiento unisex ya se convirtió en un básico del cuidado diario para las personas que buscan un producto para el cuidado de la piel del rostro.

Qué dicen los clientes de Walmart sobre este producto

“Esta crema se siente increíble en la piel, no es pesada y no deja la cara aceitosa. Incluso noté menos líneas finas”, comentó una usuaria en el sitio web de Walmart.

Otra agregó: “Es la mejor crema hidratante que he probado. Amo la textura y cómo deja mi rostro”.