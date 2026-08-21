Vigo Secreto: la villa que esconde una calle dedicada a la histórica entidad bancaria de la ciudad olívica.

Los callejeros urbanos tienen la gran cualidad de esconder nombres sorprendentes, muchos de ellos basados en la propia historia del lugar, antiguas denominaciones o figuras relevantes. Hay otros que llaman la atención por motivos más originales, como puede ser el de recibir la nomenclatura de una institución bancaria ya desaparecida y que, además, pertenece a otra ciudad.

Este es el caso de Baiona. Desde Elduayen, una de las principales calles de la villa, la que se construye en paralelo al mar, el paseo marítimo, parten varias callejuelas peatonales que reciben el nombre de varios municipios cercanos.

Así, en dirección al Parador, se pueden leer en las placas de estos tramos nombres como Oia, Tomiño, Nigrán y Gondomar; un clásico de las nomenclaturas viarias, haciendo mención de esos lugares cercanos, como vecinos históricos. Pero al pasar esa última, Gondomar, y antes de llegar a donde desembocan Ventura Misa y Carabela Pinta y se unen con Elduayen, aparece un nombre de esos que llama la atención.

Se trata de la calle de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo. Es en pleno centro de Baiona, uniendo Elduayen con Ventura Misa, donde aparece esta callejuela peatonal que hace mención a la que fue histórica institución bancaria viguesa.

Desde 1973

De manera oficial, según el expediente 3.532/3 del Arquivo Municipal de Baiona, fue en 1973 cuando se tramitó la propuesta por parte de la Comisión de Gobernación para darle ese nombre a una calle "innominada", es decir, que carecía de nomenclatura, al menos de manera oficial.

Según este expediente, el nombre de la calle sería "Caixa de Aforros de Vigo", aunque actualmente el Concello utiliza "Calle Caja de Ahorros Municipal de Vigo" y aparece en otras fuentes como "Rúa da Caixa de Aforros Municipal de Vigo". Por tanto, se habría añadido con el paso de los años la palabra "Municipal" para la forma definitiva que recoge el callejero.

Aunque, como callejero moderno y utilizado de manera habitual, cabe destacar que en Google Maps aparece referido como "Rúa Aforros".

Posible origen

Para conocer el origen y el porqué de su existencia, hay que entender que la Caja de Ahorros Municipal de Vigo tenía una presencia muy importante en la vida económica viguesa, pero también de todo el sur de Galicia.

Según un estudio sobre la odonimia, es decir, los nombres de las calles, de Baiona, realizado por Daniel Antomil y que se puede consultar en el blog Vigo360, ese porqué "seguramente se debe a que la oficina de la Caja daría a esta calle", una explicación más que plausible si atendemos a la fórmula utilizada en situaciones similares.

Además, destaca que "por España adelante hay algunos viales dedicados a las cajas de ahorros, dada la importancia que tuvieron en la economía de los pueblos, especialmente durante el siglo XX". Actualmente, en una de las esquinas de esta callejuela desde Elduayen se puede encontrar una sucursal de CaixaBank.

Si se profundiza algo más en el momento histórico en el que se le dio la denominación, resulta que Alfonso Mandado Robles ocupó la alcaldía de Baiona entre 1972 y 1974 al tiempo que ostentaba el cargo de director de la Caja de Ahorros de Vigo, un dato que desvela una posible, aunque no demostrada, correlación.

Caja de Ahorros y Monte Piedad Municipal de Vigo

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Vigo nació en 1880, impulsada desde el Ayuntamiento de Vigo a iniciativa del entonces alcalde Manuel Bárcena y Franco. Su finalidad inicial combinaba ahorro popular, crédito y monte de piedad, con una marcada dimensión social y municipal. Comenzó a operar en octubre de aquel año.

Con el tiempo se convirtió en la entidad que muchos recuerdan como Caixavigo. Entre 1999 y 2000 se integró con las cajas de Ourense y Pontevedra para formar Caixanova; posteriormente, en 2010, Caixanova se fusionó con Caixa Galicia para constituir Novacaixagalicia. Hoy, el lejano resquicio de aquella operación es la actual Abanca.

Esta calle de Baiona se convierte, de alguna manera, en una especie de fósil toponímico: conserva el nombre de una institución desaparecida como tal hace décadas.

Otros ejemplos similares

Más allá de la excepcionalidad del caso en Galicia, sí que se encuentran ejemplos similares en los callejeros de otras localidades españolas. En Burgos, encontramos la Calle Caja De Ahorros Municipal y en Alicante, existió la avenida de la Caja de Ahorros hasta 2016, cuando, no sin polémica, se pasó a denominar Deportista Alejandra Quereda, en homenaje a la gimnasta alicantina medalla de plata con la selección española en los juegos de Río.

En el municipio de Carlet, en la provincia de Valencia, está la Avinguda de la Caixa d'Estalvis, donde se encuentra la Estación de Ferrocarril de la localidad y las oficinas de la Fundació Caixa Carlet.

En Bilbao se pueden encontrar dos calles: Banco España y Banco Bilbao. La primera, fueron los propios vecinos los que pidieron que la calle adoptase ese nombre, aprobado en 1885; en la segunda, está vinculado a la ampliación de la sede del Banco de Bilbao, que supuso la apertura de una calle intermedia a la que se le dio el nombre del banco.

Sin salir del País Vasco, en Vitoria existía la Cuesta del Banco de España, donde estaban sus instalaciones, y que ahora se llama calle del Lehendakari Aguirre.