Vigo Secreto: El club de lectura con sello internacional que se reúne en diferentes rincones de la ciudad

Yulia Zhulina y Vladimir Kosarevskiy son el ejemplo de cómo Vigo se abre paso como ciudad cosmopolita. Y es que no solo las grandes ciudades como Madrid y Barcelona atraen a nuevos ciudadanos, sino que la ciudad olívica, la más grande de Galicia y con un gran potencial económico, turístico y residencial, se erige como opción con todos sus atractivos.

Ante esta coyuntura, especialmente notable desde la pandemia, empiezan a surgir también nuevas maneras de entender la vida cultural y el ocio. Van mucho más allá de un cine, una tarde de compras o una noche en algún local hostelero de la urbe olívica. El mindfulness y la conexión con el momento presente ganan adeptos y, en este ámbito, la lectura siempre reina.

¿Reunirse para debatir sobre un buen libro al tiempo que se degusta un café o una comida? Sí, es posible en Vigo dentro del club de lectura "The reading room", una iniciativa surgida a finales de 2025 y que ya puede presumir de tener un "aforo completo" para el encuentro de este mes de febrero.

El lema de "The reading room" es "Leer es una excusa para conectar", eso sí, en una cafetería bonita o especial de la ciudad. El funcionamiento es sencillo: Los promotores proponen varios libros y, entre las propuestas, se elige un ejemplar para leer durante un mes.

La lectura se va comentando y desgranando en un grupo de Telegram, creado para el colectivo. Durante esas semanas dedicadas al paso de las hojas, Vladimir, que era bibliotecario en Rusia, y Yulia, que también gestiona el perfil "Vigo Ciudad" y promociona desde este rincón iniciativas, locales y rincones con encanto de la ciudad que se ha convertido en su nuevo hogar; van enlazando información de interés vinculada a la historia o a su autor o autora. Todo lo anterior para que, una vez se fije la fecha de encuentro para los lectores, todos lleguen con el conocimiento más enriquecido.

"Nos gusta la vida aquí"

Yulia cuenta que reside en Vigo desde hace tres años y admite que la ciudad le enamoró: "Nos gusta mucho la vida aquí, hay un equilibrio en la calidad de vida. Es un lugar que no es tan caro como Madrid o Barcelona, pero que sigue creciendo en cuanto a infraestructuras, planes, y locales", asegura Yulia. "Hay mar y naturaleza, que es lo que más nos gusta a todos", anota.

El club de lectura surgió a raíz de una necesidad personal: "Aquí tenemos una pequeña comunidad rusa, pero también queríamos crear comunidad española", cuenta. "Nos percatamos de que la gente empezó a leer más desde la pandemia y surgió la idea", anota.

Los encuentros tienen una duración de dos horas y suelen celebrarse los fines de semana. Todo aquel que desee sumarse a esta iniciativa puede hacerlo en el perfil de Instagram "The Reading Room". El grupo de febrero está cerrado, pero ya se reciben inscripciones para el próximo en cuentro, que será en marzo.